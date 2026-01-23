Meghan Trainor desata polémica

La llegada del tercer bebé de Meghan Trainor pasó de ser uno de los momentos más felices para la cantante a blanco de fuertes críticas.

Hace unos días, la intérprete de “All about that bass” compartió una tierna fotografía en la que anunciaba que se había convertido en madre de nueva cuenta. En la imagen se puede ver a Trainor en un cuarto de hospital, con su recién nacido en brazos.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue el mensaje con el que acompañó a esta imagen, ya que, revelaba que la pequeña había nacido por medio de un vientre sustituto. “Nuestra niña Mikey Moon Trainor finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble supermujer sustituta”, escribió la artista.

El problema es que muchos asociaron la postal de Trainor con los minutos posteriores a un parto y hasta la acusaron de haber simulado uno, lo que desató los cuestionamientos y las críticas. “¿Por qué está en la cama del hospital actuando como si hubiera dado a luz?”. “¿Por qué estás posando como si hubieras dado a luz?”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Frente a esas reacciones, otras voces defendieron la imagen como un momento de contacto piel con piel, una práctica recomendada para fortalecer el vínculo temprano entre madre e hijo, independientemente de cómo haya ocurrido el nacimiento.