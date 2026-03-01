Mejores momentos de Viña del Mar 2026

Este año el evento ha estado marcado por hitos históricos, el regreso de grandes figuras y la intensidad característica del Monstruo de la Quinta Vergara.

Gloria Estefan abrió el festival con un show inolvidable, interpretando hits como "Oye" y "Conga".

A los 4 Vientos de Chile ganó la Competencia Folclórica con su canción "Valoración".

Antoñito Molina de España se llevó la victoria en la Competencia Internacional con "Me prometo".

Mon Laferte se llevó la Gaviota de Platino con una presentación emotiva y una colaboración con Akriila y Javiera Electra.

Stefan Kramer hizo reír al público con su rutina de imitaciones.

Juanes interpretó hits como "Me enamora" y "La luz".

Nmixx hizo historia al ser el primer grupo de k-pop en presentarse en el festival, conquistando al público con su energía.

Asskha Sumathra conquistó al Monstruo con su show de comedia.

Jesse & Joy deslumbran en el escenario y se llevan gaviotas de plata. y oro

El cantante Matteo Bocelli y Skar Labra fueron elegidos como los nuevos Reyes de Viña 2026.

Siguiendo la tradición, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler sellaron la cuarta jornada con el esperado beso ante la Quinta Vergara, momento ampliamente comentado en redes sociales.

Paulo Londra cerró el festival con un show de reguetón y pop latino