Melanie Pavola lanza indirecta

La separación del reguetonero J Balvin y Valentina Ferrer revivió las acusaciones de una presunta infidelidad del colombiano con Melanie Pavola, quien semanas atrás aseguró haber tenido un encuentro íntimo con él, decidió hablarle directamente a la ahora ex del cantante.

La modelo mexicana publicó un par de mensajes en su cuenta de Instagram. El primero se podía ver a Valentina bailando junto a José, mientras él la ignoraba; Melanie incluyó un emoji de burla. En el segundo post se reivindicó y, apelando a la sororidad, le ofreció una disculpa. “Discúlpame, estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga. Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron”, escribió.

Pavola ha sostenido que estuvo con Balvin entre 2020 y 2021 y que desconocía que Valentina estaba embarazada. Según ella, cuando se enteró de la situación decidió alejarse y contactar a la argentina para explicarle lo sucedido y disculparse.

Su mensaje aparece luego de que Ferrer confirmara el fin de su relación de casi una década con el reguetonero; pero Ferrer, ha evitado responder a las acusaciones de Melanie.