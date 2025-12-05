Melenie, distanciada de Villarreal

Melenie Carmona rompió el silencio sobre la actual relación que tiene con su madre Alicia Villarreal y también habló sobre la nueva relación de su progenitora con Cibad Hernández. Confesó que ella y su mamá están “un poco distanciadas”, y que para ella no ha sido fácil tener que convivir con la nueva pareja de su mamá, pues aún no está lista.

Melenie reveló que cuando su madre les dijo que estaba conociendo a Cibad, ella lo único que le pidió fue prudencia al respecto.

“Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona… tengo ‘chats’, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y, pues, prudente no ha sido”, señaló.

Además, dejó claro que no está de acuerdo con los “numeritos en Tiktok” que hace su mamá con Cibad, pues eso ha ocasionado que la prensa la cuestione a ella y a sus hermanos sobre lo que opinan al respecto.

Se enojó con la prensa

“Yo sabía que si hacían todo ese numerito de los ‘tiktoks’ iban a empezar a chingar de que ‘¿qué opinan tú y tus hermanos’”, dijo en un tono de molestia. “¿Ustedes qué creen que opinamos? Porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema. Es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea…”. En el en vivo que hizo en sus redes sociales, la hija de Villarreal dejó claro el amor y el cariño que siente por su padrastro Cruz Martínez, con quien Alicia mantiene un pleito legal, pues acusa al productor de violencia doméstica.