Melissa Barrera arremete contra Scream

Tres años después de haber sido despedida de Scream por sus comentarios sobre Israel y la guerra en Gaza, la actriz mexicana Melissa Barrera habló abiertamente sobre la séptima entrega y lanzó críticas hacia algunos de sus excompañeros de reparto.

Tras la polémica, su coprotagonista Jenna Ortega y el director Christopher Landon abandonaron el proyecto, por lo que la producción tuvo que reestructurarse y recurrir a figuras ya conocidas de la saga, como Neve Campbell y Matthew Lillard.

Cuestionada sobre si consideraba “esquiroles” a quienes decidieron continuar pese a las protestas relacionadas con la guerra, respondió: “Oh, totalmente. Creo que todos lo son. Y tienen que vivir con eso”.

Barrera también aseguró que la única forma en que Scream 7 logró sostenerse fue apelando a la nostalgia. Aunque la película rompió récords en taquilla y se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la saga, con 92,7 millones de dólares en su primer fin de semana, la actriz puso en duda esas cifras y sugirió que las ganancias fueron infladas.

Durante la entrevista coincidió con el conductor en que el filme “fue un desastre” y agregó: “Lo sé. Y creo que mintieron sobre las cifras. No creo que haya recaudado tanto dinero”.

Fanáticos no la olvidan

La actriz también comentó que, pese a su salida, los fanáticos continúan reconociéndola por su personaje y siguen pidiéndole autógrafos relacionados con Scream, algo que, aseguró, “nunca le podrán quitar”.

Aun así, se mostró agradecida con los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett por haberle dado la oportunidad de formar parte de la saga. Barrera interpretó a Sam Carpenter, protagonista de las entregas estrenadas entre 2022 y 2023.

Melissa Barrera salió de Scream 7 luego de la controversia generada por sus publicaciones sobre el conflicto entre Israel y Gaza. La productora Spyglass Media Group consideró que algunos de sus mensajes en redes sociales podían interpretarse como discurso de odio, por lo que decidió terminar su relación laboral con la actriz.

En Instagram, Barrera calificó a Palestina como un “país colonizado” y acusó a las fuerzas israelíes de cometer “genocidio y limpieza étnica”, declaraciones que generaron debate en redes y también el respaldo de miles de seguidores.