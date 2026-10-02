Melissa Galindo queda libre de demanda

Melissa Galindo confirmó que fue absuelta de la demanda civil por daño moral que Kalimba promovió en su contra, luego de que en 2023 la cantante lo señalara por presunto abuso sexual.

A través de sus redes sociales, Galindo compartió un comunicado en el que no solo dio a conocer la resolución del juzgado, también destacó que esta victoria es de todas las víctimas que acuden ante las autoridades para alzar la voz y reciben represalias.

“Esta decisión tiene un significado más allá de un juicio: confirma la importancia de que quienes acuden ante las instituciones para hacer escuchar su voz puedan defenderse frente a acciones legales promovidas en su contra”.

Junto al documento, la artista publicó un mensaje donde reveló que después de años de sentir miedo, por fin puede estar en paz.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy más que nunca creo en la justicia y en las instituciones. Después de años de miedo y culparme; hoy siento una profunda paz por haber tenido el valor de alzar la voz y no quedarme callada”, escribió.

Asimismo, agradeció a su familia, amigos, abogados, a los jueces y a sus fans por el apoyo que recibió durante este proceso.

“Gracias por darme siempre el soporte y la fortaleza que he necesitado para seguir adelante. Hoy mi corazón está lleno de gratitud”, explicó.

Cabe destacar que la resolución que dio el Juzgado Séptimo de la CDMX es únicamente para el proceso civil que el ex OV7 inició en contra de Galindo por daño moral. El caso penal que enfrenta Kalimba (y por el que fue vinculado a proceso) continúa su curso.

¿Por qué demandó Kalimba a Melissa?

El conflicto entre ambos artistas se hizo público en marzo de 2023, cuando Melissa Galindo acusó a Kalimba de presunto abuso sexual. En un video publicado en sus redes sociales, la cantante relató un episodio que, según su versión, ocurrió cuando ambos trabajaban juntos entre 2019 y 2020.

Tras las acusaciones, Kalimba negó los señalamientos y, por medio de su equipo legal, anunció que emprendería acciones contra Galindo por difamación y daño moral.

La demanda argumentaba que las declaraciones de la cantante habían afectado su imagen y sus actividades profesionales, entre ellas la cancelación de conciertos y de su participación en el musical Mentiras; por lo que pedía una compensación económica.