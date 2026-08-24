Melva Olivas explora el paso del tiempo

En Volver (Reversa), la coreógrafa y artista escénica Melva Olivas (Hermosillo, Sonora, 1989) reflexiona sobre la memoria —cómo construimos y reconstruimos ciertos momentos— y explora el inexorable paso del tiempo.

“En ese sentido, la reversa aparece como una imposibilidad: los cuerpos regresan, las acciones pueden repetirse hacia atrás o reconstruir una imagen, pero nunca es posible volver al mismo lugar. Esta contradicción es una de las cosas que más me interesan de la pieza, el hecho de que, aunque queramos volver el tiempo no deja de avanzar”, explica Olivas, en entrevista.

La reversa, como concepto, es la premisa que la pieza desarrolla. En la dramaturgia es, por ejemplo, el recuerdo de una fiesta abordada desde el final, como una cinta rebobinada, el flashback y el salto entre escenas, continúa la coreógrafa. En el terreno de lo físico, Olivas se pregunta, ¿qué sucede al intentar regresar una acción?, ¿qué pasa si un abrazo o un encuentro entre dos personas son vistos al revés?

Movimiento

“Pero la reversa también fue una forma de hablar de la memoria, de reconstruir ciertas imágenes o paisajes. Porque la reversa no es sólo ir de adelante hacia atrás, también es ir de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo”, dice la coreógrafa.

A Rodrigo Viteri, diseñador de iluminación, le pregunto cómo se haría una luz en reversa: “Me encantaba darles estas preguntas para abrir un espacio a su creatividad. Lo mismo se planteó con la escenografía. Entonces, finalmente, al abordar el concepto de reversa el espacio terminó por tener un tono medio surrealista”.

Olivas señala que el carácter de la pieza es muy cinematográfico y cuenta que 21 bailarines de la Compañía Nacional de Danza (CND) están en escena: “Son bailarines clásicos. Lo interesante de esta propuesta es que los vamos a ver en una faceta mucho más versátil, la danza contemporánea”.

La dramaturgia es de David Gaitán; la música, de Aristóteles Benítez. Estudio 8291 se encarga de la escenografía. Volver (Reversa) es una de las tres piezas que se presentan en “Grafías, gala de coreógrafos contemporáneos”. Las otras obras son Filament, de Gemma Bond, y Gnawa, de Nacho Duato.