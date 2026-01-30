Meme acompaña a indocumentados

Para Emmanuel del Real, la etapa actual del mundo, en especial la situación migratoria de latinos indocumentados en Estados Unidos, lo obliga a pensar que es momento de acompañarlos.

Al ser un músico sensibilizado con las causas sociales, el también miembro de Café Tacvba dice que no es la primera vez que el mundo se enfrenta a algo así, pero que sí es momento de demostrar empatía y solidaridad hacia ellos y de hacerlos sentir que su lucha no es de una sola persona. “Es el momento de acompañar, ahora más que nunca, está mucho más compleja la situación, es algo que también ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, tratar de depurar la cultura y la raza. El choque de culturas genera otra cultura y de pronto hay alguien a quien no le gusta eso, yo por lo menos lo he experimentado con el grupo a través de estas décadas de presentarnos en territorio norteamericano”, señala.

Meme, como también se le conoce al músico multiinstrumentista, hace una analogía de lo que representa para él cantar ante compatriotas y latinos en general afincados en el vecino país. “(Dar conciertos para ellos es) como llevarles un pedacito de tierra, de mole, de arepa, de lo que uno más o menos tiene relación con una cultura”, explica.

En solitario

Meme del Real actuará el 19 de febrero en el teatro Metropólitan, llevando como carta de presentación los temas de La montaña encendida, su primer álbum como solista, además de la experiencia de 37 años de permanencia en los escenarios y en la música como parte de Café Tacvba. “Siento que cada paso que doy se va encendiendo y va mostrándome que hay algo que no me imaginaba, lo desconocido que hay afuera es enormemente mayor al espacio que conozco y que no voy a acabar de conocerlo ni de recorrerlo, pero sí intento seguir dando esos pasitos, probablemente irán apareciendo otras cosas que todavía no sé qué va a pasar”, dice.

Estos pequeños pero poderosos avances que ha alcanzado en los últimos meses con su disco llevarán a Meme a pararse en un recinto ante 3 mil personas, hecho que, indica, lo “llena de vida”. Con ello busca también su trascendencia.

Aunque ritmos y armonías como las que incluyó en “Tumbos”, una de sus canciones, se sienten inspirados o con influencias de otros artistas actuales, Del Real asegura que escucha varias playlist de moda a través de sus hijos, pero afirma que sus composiciones son solo el resultado de su andar y de su experimentar en la música. “Es producto de mi inquietud. La música no tiene una generación, las grandes obras, canciones, libros, atraviesan y atravesarán y seguirán por los siglos de los siglos y los milenios, si es que no nos autodestruimos antes; la creación es atemporal, y poder nutrirte de otra creación con una visión y una expresión mucho más fresca, joven y que tiene otra energía, pues eso me revitaliza, sin duda”, detalla.

Sincero, Meme se muestra tan cómodo como inquieto por estar próximo a pararse en un escenario con su propuesta y su esencia musical, dejando solo en una breve pausa el lugar seguro que representa para él su agrupación raíz, Café Tacvba. “Sigue habiendo una conversación de exploración y de averiguar cómo con los recursos y en el momento en el que estoy, intentar llevar esta experiencia o este viaje que ha sido no solamente las canciones, sino sin un proceso en el que encontré que puedo salir de ese caparazón y de ese lugar de seguridad que es el grupo, y eso me parece uno de los retos más especiales de mi vida”, añade.