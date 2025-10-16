Meme del Real y su faceta como solista

Meme del Real presentó La montaña escondida, su primer material como solista en el que explora sonidos que se despegan por completo de su trabajo con Café Tacvba para abrir paso a su propia identidad.

En una listening party que ofreció el músico, se dijo muy contento por finalmente poder mostrarle al mundo este proyecto que le ha llevado tanto tiempo poder materializar, pues, la primera vez que habló del CD fue en marzo de este año.

El disco lleva al escucha en un viaje de 45 minutos en el que se experimentan emociones a flor de piel en cada tema, aunque esta ciertamente inclinado a la nostalgia y al amor, no impide que cada quien le dé su interpretación. “Nunca lo sentí como una exigencia, solo salió esto, ni la mucha intención más allá de la que demuestran las canciones, hay nociones de aquí de allá que quizá no he notado, pero solamente es una expresión, una suma de lo que soy, este fue”, explica.

Incluso el mismo Meme pasó por varios momentos emotivos en la presentación, mostrándose al borde de las lágrimas o bien, moviendo los hombros al compás de la música, demostrando que está satisfecho con el resultado de tantos meses de grabaciones.

Dedicado al arte

Tras una larga carrera en la música, Meme continúa con hambre por cocinar nuevos temas, ya que dice, esto fue lo que lo llevó a aventurarse a crear un nuevo álbum alejado de los reflectores que le ha dado Café Tacvba. “Las canciones me dijeron vas o no vas, no puedo no honrarlas y no responsabilizarme por haberlas creado, lo mejor que puedo hacer es darles visibilidad y al hacer eso también me representa de alguna manera en lo que soy en este momento entonces no podría o no pude evitar el choque”, dice.

Además, asegura que al ser una persona enteramente dedicada al arte y a escuchar lo que está tiene que decir, él no obedece su impulso por materializar los temas de La montaña escondida, habría terminado por hacerlo explotar. “Las canciones contienen lo que dicen a todo nivel, lírico, musical energético, espiritual, como quieras decirlo, es la herramienta que me traduce en este momento entonces meterlas en una olla exprés y no dejarla salir sería complicado, en un tiempo acabaría explotando y no sé quién iba a recoger los pedazos”, afirma.