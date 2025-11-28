Memo Garza estrena “Tu trauma”

Memo Garza, una de las voces más queridas del regional mexicano, regresa con fuerza y sentimiento con su nuevo sencillo “Tu trauma”, un tema cargado de desamor, orgullo y superación que promete convertirse en el próximo himno de quienes deciden cerrar un ciclo con dignidad.

Con su característico estilo romántico, Memo Garza da vida a una letra directa y sin filtros, en la que el protagonista se libera del pasado y enfrenta con seguridad a quien lo perdió por no saber valorar el amor verdadero. “Tu trauma” combina la intensidad emocional con un sonido moderno dentro del regional mexicano, mostrando una faceta más madura y desafiante del intérprete. La canción reafirma la autenticidad artística de Garza, quien continúa consolidando su carrera como solista con temas que conectan de manera profunda con el público.

Con este estreno demuestra nuevamente por qué es una de las voces más versátiles y queridas del género, combinando talento, carisma y una conexión real con sus fans.