Memo Méndez apoya a Sasha Sokol

Luego de que Sasha Sokol anunció que emprenderá nuevas acciones legales contra Luis de Llano, el compositor y director Memo Méndez Guiu expresó su apoyo a la cantante, a quien conoce desde que formó parte de Timbiriche, agrupación para la que escribió algunos de sus temas más exitosos.

En declaraciones retomadas por Ventaneando, el coescritor de Quinceañera manifestó su respeto por la intérprete: “Tiene todo el derecho de sentirse como se siente. Tiene todo mi apoyo siempre”, mencionó.

Asimismo, señaló que tanto Sokol como sus abogados deberían hacer lo que consideren necesario conforme a la ley.

Recomendación

Sobre la posibilidad de que la cantante regrese a la música, Méndez Guiu consideró que debe tomarse el tiempo que necesite antes de volver a los escenarios, especialmente ante el próximo 45º aniversario de Timbiriche. “Ella es un ser tan sensible que yo creo que ella va a tener que tomar el tiempo necesario antes de salir y ser la artista que es”, comentó.

En cuanto a Luis de Llano, considera que, como seres humanos, a veces se hacen cosas que, con el paso del tiempo, uno reconoce que no debió hacer o que pudo haber hecho de otra manera.

El compositor ha participado en la creación de algunos de los temas más conocidos de Timbiriche, entre ellos Quinceañera, que escribió junto a Álvaro Saviñón, así como “Hoy tengo que decirte papá” y “La vida es mejor cantando”, que realizó en colaboración con Pedro Damián. También compuso “Ámame hasta con los dientes”.

A lo largo de su trayectoria ha reunido alrededor de 500 obras en su catálogo y ha musicalizado temas para televisión, cine y programas como Cantando por un sueño y Cachún cachún ra ra.