“Cumplí mi sueño de ser boxeador en ficción. Siendo fanático de Rocky Balboa, este es mi momento”, dijo el actor Memo Villegas, quien protagoniza la película V de Víctor.

El largometraje, que actualmente está en salas de cine, se centra en Víctor, un exboxeador que truncó su carrera deportiva y se dedica a otros trabajos para sobrevivir. Sin embargo, su hija se entera de su pasado como famoso luchador y lo impulsa para que se vuelva a subir al ring, con el apoyo de un veterano del asilo en donde labora.

El también comediante comentó que, para encarnar a este personaje, entrenó con el boxeador profesional Jonathan “Maravilla” Alonso, quien además participa en la historia como su rival, “El Toro”. “Corrí con la suerte de que la persona que me iba a entrenar iba a ser el mismo actor al que me iba a enfrentar, él me ayudó a entrenar tres horas diarias”, señala.

Adriana Montes de Oca, Joaquín Cosío, Norma Angélica, José Luis Cordero “Pocholo”, César Bono y Camila Núñez, entre otros, conforman el elenco de la película dirigida por Frank Ariza.