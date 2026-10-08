Memorias de un librero

La obra no se limita a contar la experiencia de administrar una librería: también ofrece un retrato de los lectores, los escritores y de la vida cultural argentina vinculada con las librerías.

¿De qué trata?

Lejos de presentar únicamente una sucesión de recuerdos personales, Yánover convierte sus experiencias como librero en una oportunidad para reflexionar sobre el significado de los libros y la lectura. Desde el lugar privilegiado que ocupa detrás del mostrador, observa a las personas que llegan en busca de una obra determinada, a quienes recorren los estantes sin saber exactamente qué quieren encontrar y a los lectores que mantienen con los libros una relación profundamente personal.

Uno de los aspectos más interesantes de la obra es precisamente esa mirada hacia los lectores. Para Yánover, una librería no es solamente un establecimiento comercial donde se compran y venden libros. Es también un espacio de encuentro, conversación e intercambio de ideas. Cada persona que entra puede tener una historia diferente y una razón particular para buscar un libro. De esta manera, las situaciones cotidianas de la librería se convierten en pequeñas historias que permiten al autor mostrar la diversidad de quienes se acercan a la literatura.

A través de sus memorias aparecen también escritores, intelectuales y distintas figuras relacionadas con la cultura. Yánover recuerda encuentros y experiencias que tuvo a lo largo de su trayectoria, ofreciendo una visión cercana del ambiente literario de su época. El lector puede conocer así no solo el funcionamiento de una librería, sino también parte de la vida cultural que se desarrollaba alrededor de los libros.

La obra también muestra las dificultades que puede enfrentar una persona dedicada a este oficio. Mantener una librería requiere enfrentar problemas económicos, cambios en el mercado editorial y transformaciones en los hábitos de lectura. Sin embargo, frente a esas dificultades aparece una constante: la pasión por los libros. Para Yánover, esa pasión es una de las razones que permiten comprender por qué el oficio de librero puede convertirse en una forma de vida.

El humor y la observación de las situaciones cotidianas tienen un papel importante en el relato. El autor no presenta el mundo de las librerías como un lugar idealizado, sino como un espacio habitado por personas con comportamientos, gustos y personalidades muy diferentes. Las anécdotas permiten mostrar tanto los momentos agradables como aquellos que pueden resultar curiosos, difíciles o incluso contradictorios.

La importancia de la obra radica, por tanto, en que Yánover no cuenta únicamente su propia historia. Al recordar su trayectoria, también recupera las historias de muchas personas que pasaron por las librerías y de quienes encontraron en esos espacios algo más que un producto para comprar. Las librerías aparecen como lugares donde se cruzan generaciones, intereses y maneras diferentes de entender la literatura.