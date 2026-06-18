Menudo verá la claridad

Menudo está listo para volver a los escenarios con su gira de 50 años de trayectoria, y México forma parte de los países que volverán a pisar los puertorriqueños, ¿quieres revivir tu niñez y adolescencia?, la preventa de los boletos comienza este martes.

Una de las primeras boy bands latinoamericanas, responsable de éxitos como “Claridad”, “Súbete a mi moto” y “Si tú no estás” y está a punto de revivir todos esos éxitos en su Gira Menudo 50 años. La agrupación, de la que formó parte Ricky Martin, tiene contemplado a siete de los jóvenes que formaron parte de alineación a lo largo de su historia.

Ellos son René Farrait, Roy Rossello, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avallanet, solo siete de los 50 integrantes que pertenecieron a la historia de la banda, aunque Menudo estuvo conformada por cinco personas.