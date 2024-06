Mercadante rompe su matrimonio

Hace unos días, Elda María, esposa de Rafa Mercadante, dio a conocer que su matrimonio con el conductor se había acabado y aunque no quiso dar detalles, su publicación causó extrañeza por las aparentes indirectas que incluye. Por su parte, el presentador de TV ha hecho una serie de comentarios que han alimentado los rumores de que su relación terminó en una situación muy crítica.

En su post, la joven se refirió a Mercadante como “señor Rafa”, lo que ha llamado la atención, debido a que comúnmente no es la forma en que una persona se referiría a quien fuera su esposo por varios años.

Eso no fue todo, Elda María escribió que, a raíz de la separación, su familia —conformada por ella, la pequeña Isabela y Mercadante— se reducía solo a dos integrantes. “El día de hoy nuestra familia se redujo a dos personas, mi hija y yo, estamos felices y estaremos bien, agradezco al señor Rafa por darme el mejor regalo, que es la vida de mi hija, él y yo ya no tenemos una relación, se transformó por circunstancias de la vida”, escribió.

“Siento que lo que pasé fue necesario para reconciliarme con quien soy, para revisar mis estándares, para aprender a estar conmigo, somos una vez en la vida, por eso no gastes palabras en quienes no las lee, no uses palabras en quienes escucha, no busques afecto en quien no lo conoce”, profundizó.

Elda María también le dio “like” al comentario de uno de sus contactos que expresaba: “Si es por tu salud mental, qué bueno, a ti y a tu hija, Rafa aparenta tener un carácter muy explosivo, agresivo y temperamental”.

A raíz de sus declaraciones, Venga la alegría contactó a Elda, quien se negó a dar detalles del suceso que detonó la separación de su esposo, sin embargo, destacó que se trataba de una situación muy delicada, que la orilló a tomar la decisión de que Mercadante abandonara la casa familiar. “Es algo superfuerte, mi familia me dijo qué hacer, yo le hice caso, estoy asesorada por una abogada y me dijo que lo mejor es que él se saliera del hogar, que él tomara sus cosas”, indicó.

También se le entrecortó la voz al reconocer que, por lo sucedido, ya no podría continuar su relación con el conductor de La rueda de la fortuna.