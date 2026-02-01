Mercadito de las Artes, una realidad

Este sábado, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) llevó a cabo la primera edición del Mercadito de las Artes, actividad a la que se sumaron cerca de 25 artistas para dar a conocer su producción.

Alejandra Díaz, una de las organizadoras, reveló que para este arranque se postularon más de 70 creadores de arte, pero por cuestión de logística y espacio, únicamente aceptaron 25 propuestas.

Informó que los artistas que no pudieron estar en esta ocasión pero que inscribieron sus propuestas serán llamados para las ediciones venideras, pues la intención es continuar a lo largo del 2026.

Dinámica

El Mercadito es una actividad que busca brindar espacios a los artistas del estado de Chiapas para que den a conocer sus obras y puedan comercializarlas.

Alejandra Díaz informó que hace unas semanas el ITAC abrió una inscripción virtual para invitar a creadores de la entidad a sumarse a esta dinámica que pretende replicarse por lo menos una vez al mes en el lugar conocido como Rincón del Arte Carlos Frey.

Variedad de propuestas

Para esta edición, detalló, hubo una destacada participación de pintores y de artistas gráficos, pero están abiertos a cualquier disciplina. Adelantó que irán cambiando la temática de las actividades, dando oportunidad a que otras pospuestas puedan ser promocionadas.

Para complementar la oferta, indicó que habrá música en vivo, con lo que se ofrecerá una mejor experiencia a los visitantes. En esta ocasión el público pudo encontrar diversas piezas en venta, incluyendo stickers, grabado, pintura, entre otras.