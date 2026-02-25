Merlina tendrá nuevos personajes

Este 23 de febrero, el equipo de Netflix confirmó que la producción de la tercera temporada de la serie Merlina (Wednesday), protagonizada por la hija mayor de la familia Addams, está oficialmente en marcha. Asimismo, detallaron que las grabaciones comenzaron, cerca de Dublín en Irlanda.

Además, este lunes la plataforma streaming dio a conocer al elenco oficial que participará en esta temporada. Tras darse a conocer al reparto completo, muchos espectadores se dieron cuenta de la iniciativa de Burton por reunir a antiguos colaboradores y amigos queridos.

Con dos temporadas hasta el momento, esta serie de humor negro estrenada en 2022 se robó la ilusión y el corazón de los espectadores con su narrativa que mezcla el misterio sobrenatural con un toque de drama adolescente, destacando por su estética gótica e intrigante.

Entre las caras que regresarán a la Academia Nevermore para revelar más secretos enigmáticos están Jenna Ortega, en su papel protagónico como Merlina Addams, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán como Homero Addams; además de la actriz Emma Myers como la extrovertida y alegre Enid Sinclair.

Rostros nuevos

Entre los nuevos actores que se unirán al reparto están la actriz Kennedy Moyer y Winona Ryder, quien compartió pantalla con Ortega en 2024 para la película Beetlejuice Beetlejuice, aclamada secuela de la famosa franquicia del visionario director Tim Burton. En esta ocasión, la actriz dará vida a un personaje nuevo llamada Tabitha.

Otros actores en sumarse a esta intrigante familia son Chris Sarandon como Balthazar, quien es conocido por dar voz en inglés a Jack Skellington en la cinta de 1993 titulada El extraño mundo de Jack, también de Tim Burton; así como el británico Óscar Morgan como Atticus, famoso por la serie de televisión Gotham Knights.

Otra revelación que sin duda impactó a más de un fanático de este peculiar universo gótico fue la confirmación del actor australiano Noah Taylor para el papel de Cyrus, conocido por participar en la película de 2005 dirigida por Burton Charlie y la fábrica de chocolate, como el padre de Charlie (Freddie Highmore).

Por otro lado, Eva Green anunció su participación como Ophelia Frump, la misteriosa hermana de Morticia Addams. La actriz había trabajado anteriormente para Tim Burton, dando vida a Angelique Bouchard en la película de 2012 Sombras tenebrosas, junto a Johnny Depp y Helena Bonham Carter.