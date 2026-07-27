Mex-I-Can, un sueño invernal

En 2019, Raúl Antonio Figueroa y Chris Gómez, dos mexicanos que viven en Austria, fueron a una feria montada para festejar el arribo del verano y se pusieron a jugar en un puesto de tiro. Fueron la sensación. “Son buenísimos”, les dijo el dueño de la atracción, “hagan biatlón”, les insistió.

Los amigos no sabían a qué se refería, pues nunca habían escuchado esa palabra. Mientras Chris no le dio importancia, Raúl se quedó con la duda y se puso a investigar, descubriendo que se trataba de un deporte invernal que combinaba esquí de fondo y tiro.

También se dio cuenta que no existía federación mexicana de ese deporte y mucho menos que alguien lo practicara. Y se pusieron como meta entrenar y ser los primeros mexicanos en participar en los juegos olímpicos de nieve de Beijing 2022. “Dijeron ‘vamos a dedicarnos a eso’. En 2020, al ser un deporte caro, hicieron campaña de ‘crowdfunding’ y yo en ese momento vi a Chris, mi primo’ y se me hizo rarísimo. Le pregunté entonces de qué se trataba y cuando me contó, le dije que me encantaría registrar ese proceso”, recuerda la realizadora Emma González.

Proyecto cinematográfico

De esa manera comenzó la hechura de Mex-I-Can, ópera prima de Emma y un documental que hoy entra en competencia en el Guanajuato International Film Festival.

Lo primero fue iniciar con los ahorros de la propia cineasta y después se fueron consiguiendo apoyos privados, ya con Mitzuko Villanueva en la producción. La primera parte se realizó en Austria en 2021, el resto se rodó en 2024, cuando algo ocurrido en la vida de su primo le impidió seguir compitiendo. “Al tener que estar a la altura de atletas de élite, también enfrentan a la edad (tenía cerca de 40 años), la burocracia y la subestimación; descubrió que el éxito se mide por mucho más que ganar”, refiere. “Se ve cuando estaban iniciándose en el deporte y tenían un coach austriaco que les iba enseñando el camino. Después ya no se había logrado estar en las olimpiadas, pero entonces se fue más bien al proceso de maduración”, comenta González.