En una elegante velada de coronación, cuatro jóvenes representantes de distintos municipios del estado brillaron sobre la pasarela al competir por el título que las acreditaría como embajadora de la belleza chiapaneca. Después de las etapas de presentación, traje de baño y vestido de noche, el jurado dio a conocer su veredicto, proclamando a Montserrat, originaria de Suchiapa, como Mexicana Universal Chiapas 2026, con la encomienda de representar al estado en la próxima edición nacional.

La noche transcurrió entre aplausos, destellos de moda y un ambiente de celebración que reunió a familiares, amigos e invitados especiales en una experiencia llena de glamour