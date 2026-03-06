Mexicanas toman la pantalla

En junio pasado, la cineasta Indira Cato y su equipo de producción femenino arribaron al Festival Internacional de Cine en Guadalajara y, como las veían jóvenes, todos les preguntaban si iban a un taller o presentarían un corto. “No, es un largo y está en competencia”, respondían orgullosas. “Y entonces se desconcertaban, no se explicaban cómo cuatro chavitas estaban ahí caminando por los pasillos para eso”, recuerda Indira.

Días después, su documental Llamarse Olimpia, sobre Olimpia Coral Melo, la activista que en 2018 logró la promulgación de una ley que castiga a las personas que difundan videos íntimos sin consentimiento, triunfó como mejor película. La propia Olimpia pidió que se apoyara al cine de mujeres y ahora, meses después, parece que las cosas se han alineado para ello.

La cinta llega a cines esta semana, pero no lo hace sola, en paralelo estrenarán otras dos producciones también dirigidas por mujeres: Rebeladas, sobre un colectivo olvidado de realizadoras de los 70, y Pola Weiss, retrato de la pionera del videoarte.

Mujeres en el cine

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano de Cinematografía 2024, las más recientes disponibles, la presencia femenina se ha elevado desde hace una década. En 2016 había 37 directoras, en 2024 sumaban 61; si entonces estaban registradas 49 productoras, ahora hay más de 100 y cuando solo había 34 escritoras, ahora existen más de 80.

También en el rubro de cinefotógrafas los números muestran avance, aunque más lento: de 34 en 2019, actualmente hay 49.

Colectiva femenina

Se han creado grupos femeninos como La Gremia, espacio hecho por y para trabajadoras del medio audiovisual y las Amazonas Eléctricas, de técnicas detrás de cámaras.

Sin embargo, hay que seguir peleando, dicen, para ganar terreno. “Cuesta encontrar mujeres en esto, porque no las conocen”, comenta Cato, quien conformó para Llamarse Olimpia, un equipo femenino. “Preguntaba por algún fotógrafo, y siempre mencionaban hombres, se hace un círculo vicioso porque como no las conocen, no las recomiendan”, considera la realizadora.

Tabatta Salinas, codirectora de Rebeladas, sabe que las actuales condiciones son mejores que las vividas por Matilde Landeta (La negra Angustias, 1949) y Marcela Fernández Violante (De todos modos Juan te llamas, 1974), las primeras realizadoras, pero la esencia es la misma. “Tenemos que unirnos para entre nosotras visibilizarnos y a partir de ahí se sepa que somos unas chingonas y no se diga solo cada 8M, sino todos los días”, destaca Salinas.

Películas

Llamarse Olimpia

De Indira Cato. Sobre la activista que logró la promulgación de la ley que lleva su nombre en 2018 y que va en contra de la violencia sexual en internet.

Pola Weiss

Alejandra Arrieta dirige. Pola Weiss fue una artista que en su momento fue menospreciada, e incluso llamada loca. Su voz se recreó con IA, previo permiso de su familia.

Rebeladas

Dirigido por Tabatta Salinas y Andrea Gautier. Es la historia del caso olvidado del Colectivo Cine Mujer, que entre 1975 y 1987 tocó temas feministas en el cine nacional.