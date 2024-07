Una versión mexicana del cuento clásico La liebre y la tortuga, relatado en inglés, formará parte de la Comic Con de San Diego, que se realizará a fines de este mes. El actor y productor Frank Rodríguez (Retrato de familia y Carretera 15) lo presentará el próximo día 28 en un salón para cerca de 500 personas, luego de haber sido invitado por los propios organizadores del evento.

La Comic Con de San Diego es considerada como uno de los encuentros de cómics, ciencia ficción y cultura geek más importantes del mundo, en la que los estudios de Hollywood presentan adelantos de sus próximas producciones, con la presencia de talento. El año pasado el cineasta se presentó con su proyecto de Youtube Frank Cuentacuento, pero en español, sin saber qué tanto efecto tendría.

“Como funciona es que uno propone una conferencia y ellos dicen si aceptan o no. Acá me llamaron para darle continuidad a lo del año pasado cuando yo esperaba cuatro o cinco personas, algún mexicano por ahí, pero se llenó el salón con muchos padres de familia y niños”, recuerda.

“Ahora se grabó un video del cuento en inglés que proyectaremos al inicio de todo y luego vendrá la conferencia; el año pasado también hicimos una dinámica de entre todos crear un cuento, yo iniciaba y alguien más del público seguía y este año repetiremos eso”, agrega.

Durante la edición 2023 la Comic Con se vio afectada con la huelga de escritores y actores de Hollywood, por lo que echaron mano de varios talentos disponibles, entre ellos el de Frank. “Me decían ‘se ve padre, pero no entiendo (por el idioma)’, y era comprensible. Ahora para ‘La liebre y la tortuga’ es una adaptación y como lo conozco muy bien en español, la hice al inglés también, contando con asesoría”, refiere.

Al evento llamado Storyteller, Now and Then irá acompañado por David Puertas, animador y editor del concepto. Al día siguiente el video estará disponible en la cuenta de Youtube de Frank Cuentacuentos, el cual tiene un amplio número de seguidores de la India.