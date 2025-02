El mono es un cuento escrito por Stephen King y publicado hace más de 40 años. En su versión cinematográfica se verán muertes con diversos medios, que van desde un arpa hasta una estampida de caballos, todas capturadas por el ojo de un creativo mexicano.

Nico Aguilar, responsable del look visual de Pedro Páramo y Chupa, es ahora el director de fotografía de la cinta que recrea la historia del mono cuyos platillos, cada vez que suenan, marcan el fin de la vida de alguien. El nacido en la Ciudad de México, pero que lleva más de una década radicando en Estados Unidos, representa la sangre joven del ramillete de cinefotógrafos que este siglo asaltaron Hollywood, como Emmanuel “El Chivo” Lubezki y Guillermo Navarro, ganadores del Óscar, así como Rodrigo Prieto, nominado a la estatuilla de la Academia. “‘El mono’ es ansiedad, un miedo, pérdida, pero también de cosas universales, es una historia de papás en relación con Dios, con el pasado”, explica Aguilar. “La historia no siempre necesita oscuridad, aunque sí hay ciertas escenas, pero queríamos apoyar al cuento y que el género sobresalga de sí mismo, que cuando la gente la vea no la cargue a un género (fílmico); entonces, queríamos abrirlo lo necesario, que si una escena se ve chistosa, sea así. Se iluminó con mucho led y también con algo de luz natural”.

La película es dirigida por Osgood Perkins, bajo la producción de James Wan. En el elenco se encuentran Theo James, Sarah Levy y Elijah Wood. “Es un género complicado, es una historia que viene de Stephen King, y el director me agrada porque puede agarrar cualquier cosa y darle una perspectiva única. ‘El mono’ es muchos géneros, no se limita a uno solo, aunque así lo parezca”, dice el cinefotógrafo.

Nico sabe que su posición en la llamada meca del cine se la debe a muchos que estuvieron antes que él, como Guillermo Navarro y el propio Rodrigo Prieto.