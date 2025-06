Mexicano dirigirá remake de Your name

En 2022 se confirmó que la película japonesa animada Your name del director japonés Makoto Shinkai tendría una adaptación a live-action. Sin embargo, hasta la fecha no se tienen detalles del proyecto ni avances en la filmación de la cinta.

La película animada se estrenó en 2016 y rápidamente aumentó su popularidad, posicionándose como un éxito global en el cine japonés y recaudando la impresionante cifra de 230 millones de dólares.

Esto hizo que Hollywood apostará por traer a la vida real esta historia.

El elegido

El nuevo encargado del desarrollo de la cinta será el director mexicano Carlos López Estrada. Sin embargo, desde que se confirmó su adaptación se han anunciado dos cambios de director para esta cinta. La primera opción fue Marc Webb en 2020 y posteriormente se contempló a Lee Isaac Chung, quien luego de ver el enorme trabajo que traía consigo el traer a la vida dicha historia, decidió abandonar el proyecto. “Durante la pandemia trabajé muchos meses en el guion. Pero finalmente llegué a un punto en el que me di cuenta de que lo que había escrito simplemente no se podía rodar”, mencionó. “No sabía lo difícil que era adaptar una película animada japonesa, y tratar de hacerlo para Estados Unidos”.

El director Carlos Estrada ha colaborado en diferentes videos musicales de artistas internacionales como Lil Nas X, Blink182 y Yahritza y su esencia. Además, fue director de la película de Disney Raya y último dragón.

La noticia la dio a conocer a través de redes sociales, donde escribió: “Locamente afortunado de adaptar la película animada más hermosa de la historia. Lo manejaré con cuidado”.

Un año más tarde, Estrada se reunió con el director Makoto Shinkai, eliminando los rumores de un posible descarte del proyecto. No obstante, a falta de actualizaciones y avances oficiales, el año pasado muchos fanáticos se preguntaron si el proyecto seguía en pie, a lo que Estrada respondió: “Vive todavía”, reviviendo las esperanzas de los espectadores.