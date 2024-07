La presencia mexicana en la edición 2024 del Festival Internacional de Cine de Venecia, que junto con Cannes y Venecia, es considerado de los más importantes en el orbe, está asegurada con el actor Daniel Giménez Cacho y el productor Julio Chavezmontes.

Los dos forman parte de El jockey, película contemplada en la sección oficial lo que lo hace candidata al León de Oro, máximo premio del certamen europeo. En el filme Giménez Cacho (Un extraño enemigo y Arráncame la vida) interpreta a un empresario obsesionado con un jockey y quien pide que le entreguen, vivo o muerto, a su corredor estrella que ha desaparecido.

Mientras que el argentino Nahuel Pérez Bicayart (El prófugo) interpreta al corredor de caballos, la española Úrsula Corberó da vida a la mujer que espera un bebé de él. “El proyecto llegó hace un par de años, cuando me mandaron el guión y me voló la cabeza. Cuando lo leí de inmediato pensé en Daniel para el personaje, no había otro, ya cuando vean la película sabrán por qué”, comenta Chavezmontes.

Luis Ortega (El ángel) es el director del filme rodado el año pasado mayoritariamente en tierras argentinas. El productor mexicano está vía con Piano, compañía productora de la que es fundador.

Chavezmontes y Giménez Cacho ha sido una dupla que ha estado en los festivales llamados Triple A: con Siberia pisaron la Berlinale 2020, compitiendo por el Oso de Oro, y en Cannes con estuvieron con Memoria, donde el director Apichatpong Weerasethakul ganó el Premio del Jurado. “Hemos tenido suerte y ahora ya completamos la trisecta de festivales”, dice Chavezmontes.

El productor es uno de los mexicanos que, estando fuera de reflectores mediáticos, son conocidos en el ámbito cinematográfico mundial. En su filmografía como coproductor se encuentran Annette, con Marion Cotillard y Adam Driver, y El triángulo de la tristeza, ambas ganadoras en Cannes. La segunda incluso obtuvo nominación al Óscar 2023 en la categoría de mejor película. “Esto es el resultado de un equipo de trabajo, no solo mío. Hemos tenido racha de suerte de ser invitados a festivales importantes”, comenta.

El Festival de Venecia, que se llevará a cabo del 28 de agosto al 7 de septiembre, tiene en su sección oficial cintas como La habitación de al lado, la primera película en inglés del español Pedro Almodóvar; I’m still here de Walter Salles; María, del chileno Pablo Larraín, y Joker: folie a deux, secuela de la taquillera Guasón.

En el festival también habrá una presentación especial de la serie Disclaimer, protagonizada por Cate Blanchett, bajo la dirección de mexicano Alfonso Cuarón, ganador del Óscar por Roma y Gravedad.