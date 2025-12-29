Mexicanos en Los Simpson

Una vez más Los Simpson se volvieron tendencia al anunciar que el capítulo de la temporada 37 de la serie creada por Matt Groening tiene una épica colaboración con la agrupación mexicana Los Tigres del Norte.

Sin embargo, no se trata de la única vez que figuras reconocidas de la cultura latina han formado parte de la serie, pues sus creadores se han encargado de incluir a varios mexicanos destacados. Además, han retratado elementos de la cultura mexicana, como el Día de Muertos, la gastronomía, los mariachis y el folclor. Aunque algunas representaciones han sido polémicas por caer en estereotipos, la serie ha contribuido a visibilizar símbolos mexicanos a nivel global.

A lo largo de más de tres décadas al aire, la familia amarilla ha contado con la participación de numerosas celebridades internacionales, entre ellas varios artistas y figuras mexicanas que han dejado huella.

Frida Kahlo

La pintora ha sido aludida en distintos momentos de la serie, especialmente en contextos artísticos y culturales. Aunque no aparece como personaje central, su imagen y legado han sido usados como símbolo del arte mexicano y de la identidad latinoamericana.

Carlos Santana

El guitarrista mexicano también ha sido mencionado en la serie, apareciendo en episodios relacionados con la música y festivales culturales, destacando su influencia en el rock y su reconocimiento internacional.

Óscar de la Hoya

El famoso boxeador también realizó una aparición en uno de los capítulos y hasta la fecha ha sido el único deportista con raíces mexicanas en aparecer en la exitosa serie.

Guillermo del Toro

La aparición más aclamada dentro del universo de Los Simpson ha sido la del director Guillermo del Toro, ya que además de tener a su propio personaje, su estilo inspiró un especial de Halloween cargado de referencias a sus películas y sus monstruos más emblemáticos.