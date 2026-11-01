Mexicanos en Texas rescatan tradición

Nuestra visión sobre la muerte, “al contrario de la occidental, viene de los pueblos indígenas; es una concepción de la muerte como parte de la vida y cada Día de Muertos vienen nuestros ancestros a visitarnos, estar con nosotros”, dijo.

Es una visión “completamente distinta, mucho más holística de lo que es la vida y lo que es algo después de la vida y es algo muy hermoso. La fiesta en los panteones el 1 y 2 de noviembre no creo que se dé en ninguna otra cultura y es muy hermoso reconocer esto de antes de los pueblos que dieron origen a lo que hoy conocemos a México”.

Hubo una época, recordó, en la que “entró mucho la cultura de Estados Unidos, el famoso Halloween, y se perdió en una visión nacional el Día de Muertos, que es la visión de nuestros pueblos”. Y resaltó la importancia de recuperar las tradiciones.

En un enlace, Nancy Leal, desde el jardín botánico de Fort Worth, Texas, indicó que este fin de semana estarán celebrando en grande. Mostró un altar lleno de fotografías de la comunidad y “se va a llenar porque es una invitación” abierta. Es un evento que mantiene nuestras tradiciones vivas: “Comienza el domingo y la gente va a venir a conocer altares, actividades para los niños”, indicó.

También destacó que realizarán, como desde hace tres años, una procesión en silencio, mientras que en la celebración habrá mariachis y un sacerdote para que los presentes reciban una bendición especial. “Esto no es un desfile, no es un concurso, es meramente algo para honrar la memoria de nuestros seres queridos”, detalló.

Se exhiben obras de artistas locales, como una Catrina de Frida Kahlo en papel maché de más de dos metros de alto, cuya elaboración tomó más de cuatro meses.

En un video se resaltó que las y los migrantes mexicanos expanden la cultura nacional, la nutren, la celebración y la transforman.