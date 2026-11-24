Si Óscar Jaenada es uno de los antagónicos o villanos más queridos de México, es porque así lo ha querido él. Estudió a los malvados que se podían ver en la televisión nacional y se dio cuenta de que había un resquicio para crear algo atípico en el contexto de la cultura de este lado del mundo.

Creó primero a su “Cantinflas” (2014), un poco oscuro, para la biopic del llamado “Mimo de México”, y después explotó como Luis Rey, papá del “Sol” en Luis Miguel: la serie (2018), que provocó hasta “memes” con su imagen extraída de la escena en la que intenta pedir perdón a su hijo llevando una pierna de jamón. “Odiaron amarme con Luis Rey y me amaron odiando con ‘Cantinflas’ (risas), pero hubo algo ahí que les desperté en la cabeza a los mexicanos”, dice en entrevista.

Creación de un personaje

Durante la plática el actor catalán tiene de fondo una playa. Porta una chamarra del equipo Barcelona de futbol, al que ama, y se lleva el cigarro a la boca, como meditando un poco la respuesta, al estilo villanesco, antes de explicar sobre lo que descubrió en los mexicanos hace más de una década. “Cuando me enfrenté a Luis Miguel y a ese Luis Rey me puse a estudiar México, aunque ya lo había hecho bastante con ‘Cantinflas’. Y vi que los malos televisivos latinoamericanos eran muy malos y muy obvios, hablaban muy mal (en villano) y entonces decidí hacer a un malo europeo, un tipo disfrazado con ciertos modales y atractivos, pero el más malo de todos. Eso se valoró mucho por vuestras tierras y entonces juego mucho ya con eso”, explica.

¿La recompensa? Más allá de tener ofertas laborales, dice Jaenada, ha crecido como actor. Ha formado parte de la serie The walking dead: Daryl Dixon, en la que interpreta a un cruel exalcalde, y de La suerte: una serie de casualidades, en la que es un rudo torero.

Con Catherine Zeta-Jones

Todo eso lo ha llevado a la serie Kill Jackie, en la que comparte créditos con la protagonista Catherine Zeta-Jones y que se estrenará por Universal Plus el próximo 11 de diciembre.

En este thriller, Zeta-Jones (La máscara del Zorro) es una exnarcotraficante que de pronto debe huir al enterarse de que un grupo de sicarios la busca para asesinarla y entonces busca eliminarlos antes a ellos.

Así contacta al personaje de Jaenada, también exmafioso peligroso, pero que también tiene tintes de comedia, como cuando en una escena da al personaje de Catherine una pastilla equivocada con sustancias, que él también toma “Cuando leí el personaje vi que era una joya ese tipo, un exlíder de una banda criminal de asesinos a sueldo, del que se sale cuando el siguiente líder mata a su mujer y entonces decide encerrarse en lo alto de la montaña con su psicopatía”, cuenta Jaenada.

La serie está basada en la novela The price you pay, donde el protagonista era un chico. “Cambiaron ahora a una chica, lo cual hace todo, lógicamente, distinto. Mi personaje que está ahí para ayudarla fue creciendo, así que hubo que renegociar el contrato y no digo más, porque no estaba previsto”, comenta orgulloso el español.