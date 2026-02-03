Mexicanos son condecorados en EU

Natalia Lafourcade y Carín León fueron los únicos mexicanos que se llevaron a casa un gramófono en los Premios Grammy 2026, los cuales se celebraron el domingo 1 de febrero, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Cabe resaltar que, algunas categorías se entregaron previamente a la ceremonia, entre ellas, la de los mexicanos, pues no todas fueron televisadas, debido al tiempo que se tiene para el evento completo donde llegaron personalidades como Bad Bunny, Lady Gaga y Justin Bieber.

Lafourcade se llevó el Grammy en la categoría mejor álbum de pop latino por su disco Cancionera sumando un nuevo reconocimiento a su ya extensa y celebrada trayectoria internacional. Sin embargo, la mexicana no acudió al evento que reconoce lo mejor de la música.

Por su parte, Carín León ganó en el apartado mejor álbum de música mexicana por Palabra de to’s (seca), un álbum que consolidó su impacto dentro del regional mexicano a nivel global.

El mexicano venció en la 68ª edición de estos premios a proyectos como Mala mía, de Fuerza Régida y Grupo Frontera; Y lo que viene, de Grupo Frontera; Sin rodeos, de Paola Jara, y Bobby Pulido & friends. Una tuya y una mía. Por la puerta grande (En vivo), del tejano Bobby Pulido.