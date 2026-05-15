México aporta un crisol de miradas

La mirada de los fotógrafos mexicanos Alejandro Cartagena, Noboru Yurugi López y Juan Glassford está presente en la edición 29 de PhotoEspaña, que se desarrollará hasta el 13 de septiembre con el lema Volver a imaginar. Con más de cien exposiciones, el encuentro se ha convertido en un espacio de creatividad y experimentación para los artistas de la lente.

“Es un gran privilegio exponer junto con otros artistas que tanto admiro en la sección oficial del festival”, compartió Juan Glassford, quien llega a este encuentro gracias a la beca que otorga el Master PhotoEspaña, programa académico que cada año selecciona a dos invitados.

Retratan la realidad

Glassford se define como fotógrafo documental que trabaja desde la perspectiva de la “docuficción”: “No pienso en mi fotografía como un índice de la verdad, sino como una mezcla entre lo que es real y lo personal.”

Dispara en blanco y negro y su obsesión es el tema de la identidad. “Soy mexicano-estadounidense. La carretera me permite viajar por lugares donde muy poca gente va y conocer realidades peculiares, y a través de ellas reconciliarme conmigo mismo, con esas dos identidades”, indicó.

El artista ha manejado varias veces desde Nueva York hasta la frontera con México, y de allí a Oaxaca, donde se adentró en celebraciones comunitarias, mayordomías, jaripeos. “Es un trabajo silencioso que intenta documentar desde un espacio de tránsito”, agregó.

Comentó que su proceso en gran parte se debe a la intuición. “Agarro el coche y empiezo a manejar sin saber hacia dónde voy. Hay veces que termino en otro estado. Otros días llego a la esquina de mi casa. Es parte de la magia. Fotografiar me pone en estado zen”.

Para Glassford, su participación en este encuentro confirma que “la narrativa mexicana artística es muy potente y esto se refleja en todo el mundo. Me da gusto que en España no sea la excepción y creo que los mexicanos damos una buena impresión siempre”.

En un entorno en el que la fotografía global busca nuevas narrativas y perspectivas, la presencia de los artistas mexicanos refuerza la diversidad geográfica y conceptual del encuentro, aportando miradas que dialogan con problemáticas universales.

Frente a la saturación visual contemporánea, el festival pone el foco en la creatividad fotográfica, la experimentación y la exploración de los límites de estos trabajos. Volver a imaginar reivindica la curiosidad y la rebeldía como herramientas para cuestionar lo real, la autoridad de la imagen y sus modos de producción.

Espacio de proyección

Para los artistas noveles, PhotoEspaña es un espacio de proyección, cambio y construcción de futuro. El festival asume así el reto de reforzar los puentes hacia el público joven y repensar qué significa hoy un evento dedicado a la imagen en el siglo XXI.

Juan Glassford comentó que uno de sus referentes en su trabajo es Graciela Iturbide. “Ella me apoyó desde muy joven y me abrió muchas puertas”, afirma. También mencionó a Manuel Álvarez Bravo porque “ha influido en toda la fotografía contemporánea”.

Añadió que parte de su obra plasma su propia migración como artista mexicano-estadounidense, “desde un lugar mucho más personal”. Consideró que la migración “es un síntoma de un mundo en desequilibrio y, al ser México país de tránsito, nos afecta a todos”.

Glassford, Cartagena y Noboru presentan miradas distintas que dialogan. Sobre la labor de sus colegas, indicó: “El trabajo de Alejandro es todo a color, el mío y el de Noboru casi exclusivamente en blanco y negro. Cartagena trata la migración de manera más directa y Noboru usa mucho el diario. Son obras que se complementan y se enriquecen mutuamente”.

El mexicano Alejandro Cartagena, nacido en la República Dominicana, presenta en PhotoEspaña “Ground rules” una muestra que recorre más de dos décadas de su trayectoria y que propone una lectura crítica de las complejas realidades sociales, económicas y territoriales de México, abordando temas como la migración, la vivienda, la frontera y la transformación urbana desde una perspectiva serial y multifocal.

La edición 29 de PhotoEspaña reúne a nombres como Richard Avedon, Robert Frank, Colita e Isabel Muñoz, entre otros. Además, propone un recorrido que atraviesa distintas épocas, miradas y temáticas en las principales instituciones culturales de la ciudad de Madrid.