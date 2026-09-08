México arropa a Tini

“No estás sola, no estás sola”, fue el grito de sus fans, por lo que la argentina Tini Stoessel hizo una emotiva pausa durante su concierto en la Arena Ciudad de México.

Era difícil desprender esas palabras del momento personal que vive la cantante. Desde hace días, su nombre y el de su padre, Alejandro Stoessel, quien fue su representante durante 15 años, ocupan titulares por el conflicto entre ambos. Esa noche, en cambio, Tini optó por el silencio sobre ese tema.

Horas antes había roto la oscuridad del escenario al aparecer desde una nave espacial suspendida sobre el recinto, de la que descendió mientras bailaba y cantaba “El cielo”.

Más adelante, una arquera lanzó una flecha en las pantallas que, entre destellos azules, dio paso a escenas de “Violetta”, la serie de Disney que catapultó a Stoessel a la fama internacional. Tini retomó canciones de aquella etapa como “En mi mundo” y “Cómo quieres”, y sobre una luna rosada interpretó “Te creo”.

La evocación se completó con la aparición de Jorge Blanco y Mechi Lambre, sus compañeros en la serie, recibidos entre gritos. “Me da mucha alegría ver que mi hermanita logró esto, te mereces todo lo bueno”, le dijo Blanco.

Desde las gradas llegó entonces otro grito: “Tini, hermana, ya eres mexicana”. Otra flecha atravesó la puesta y terminó en una explosión que dio paso a un video sobre el olvido y el perdón, antes del ritmo electrónico de “Down” y “Me gusta”, su colaboración con Miranda!

Dueto argenmex

Luego apareció Danna, otra de las invitadas de la noche. “La reina de México, te quiero mucho, me alegra haberte conocido y más como persona”, le dijo Tini antes de que ambas cantaran “Si tú te vas”. “Te quiero mucho, amiga. Estás en tu casa, que sean dos noches increíbles. México te ama y yo también”, respondió Danna.