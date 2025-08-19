México Canta tiene a su primer finalista

Los ánimos se encendieron en la primera semifinal de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, donde ocho participantes de la región Estados Unidos Este compitieron con canciones que buscan inspirar y transmitir valores positivos a través de la música.

El jurado de la noche estuvo conformado por la compositora Mónica Vélez, la actriz y cantante Regina Orozco, el productor Fabián Rincón y la cantautora América Sierra, quien reflexionó sobre la importancia de mantener la música alejada de temáticas como el crimen y las drogas. “Es una gran responsabilidad la que tenemos todos los cantantes de hacer historia con temáticas que queden para hoy y para siempre, y hay que apostarle a la buena música”, dijo.

Con esa premisa, los concursantes subieron al escenario para mostrar su talento y contar sus historias a través de la música.

¿Cuál es el premio?

El concurso otorgará reconocimientos en tres categorías: mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado, con contratos discográficos y producción de discos que van desde 6 hasta 12 canciones, además de contenidos audiovisuales, a través de compañías nacionales, transnacionales o independientes asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

Con cinco semifinales aún por celebrarse, México Canta continúa mostrando el talento de quienes apuestan por la música con mensajes positivos, demostrando que no es necesario sumarse a corrientes de narcocorridos u otras tendencias negativas para triunfar en la industria.

¿Quién ganó la semifinal?

Tras la presentación de los concursantes y la deliberación del jurado, Blue Malboro resultó ganador de esta primera semifinal y avanzó a la gran final, que se celebrará en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México.