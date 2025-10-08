México Canta tiene a sus ganadores

Con la conducción de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad, la final de México Canta por la Paz y contra las Adicciones se convirtió en una celebración que unió a dos países (México y EU) bajo una misma melodía.

Majo Aguilar apareció en el escenario para recordar por qué la música mexicana sigue siendo alma viva del país. “Estar aquí, en un evento tan importante, es algo que me llena el alma. La música mexicana nos da vida, tiene historia, y me alegra que se le dé el peso que merece”, dijo antes de interpretar “Quiero un amor” y “Así fue”. A lo largo de la velada, Aguilar compartió con los jóvenes artistas un mensaje que sonó a consejo y confesión.

Voces que cruzan fronteras

El concurso binacional reunió a 15 mil jóvenes de ambos lados de la frontera, más de 12 mil de México y casi 3 mil de Estados Unidos, con un mismo propósito: transformar la música en un mensaje de paz.

Desde Tijuana hasta Dallas, los finalistas llegaron con historias de vida profundamente humanas. Carolina Imperial, por ejemplo, viajó desde Texas para cantar “Perdiendo se gana” y compartir su renacimiento personal:

Otros, como Mike León y Brian Muñoz, levantaron la voz por quienes cruzan fronteras buscando un sueño. “Esto es para todos los migrantes”, dijeron antes de interpretar El sueño americano, arrancando aplausos de pie.

Galardonados

Entre lágrimas, abrazos y aplausos, fueron anunciados los ganadores de la edición 2025 de México Canta. El premio a mejor interpretación, votado por el público, fue para Sergio Maya, originario de Hidalgo, con el tema “Quiero soñar”. Por su parte, el premio de los especialistas a mejor composición fue para Carmen María.

Los ganadores de cada una de estas categorías obtienen un contrato con una editora nacional, transnacional o independiente, además de la producción de un LP (álbum completo) de 12 canciones.

Galia Siurob, al llevarse el reconocimiento de los especialistas, no pudo contener la emoción al escuchar su nombre. El ganador obtiene un contrato discográfico con una compañía nacional, transnacional o independiente, junto con la producción de un LP de 6 canciones.