México fracasa en formar lectores

A pesar de contar con la red de bibliotecas públicas más grande de América Latina y albergar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), México enfrenta un rezago crítico en la formación de lectores y el fortalecimiento de su industria editorial debido a la interrupción de las políticas públicas y la caída en la comprensión lectora estudiantil.

Así lo advirtieron líderes del sector durante la mesa “Los lectores frente al futuro del libro”, coordinada por el ministro en retiro José Ramón Cossío en El Colegio Nacional, en el marco del Día Nacional del Libro.

Gerardo Jaramillo, director de la Asociación de Libreros de México, calificó la situación actual como un “fracaso generacional” y señaló que, aunque el país cuenta con una sólida infraestructura -que abarca desde editoriales independientes e históricas hasta ferias y librerías universitarias-, los esfuerzos resultan insuficientes para consolidar hábitos de lectura. “A lo largo de estos años, de finales de los noventa a la actualidad, la industria editorial mexicana ha sufrido muchos microinfartos que le impiden correr; ahorita está caminando, dejó ya el bastón, pero tiene problemas serios en algunos eslabones de la cadena”, explicó el exdirector de Educal.

Falta de continuidad

Jaramillo recordó que en décadas pasadas existió una articulación exitosa entre el Estado y la iniciativa privada mediante coediciones, becas como el FONCA o el Sistema Nacional de Investigadores, y compras gubernamentales que posicionaron al libro mexicano en toda Iberoamérica. Sin embargo, lamentó que la falta de continuidad transexenal haya diluido proyectos clave frente a nuevos retos como la sobreproducción editorial, las herramientas audiovisuales y los formatos digitales, además de considerar indispensable impulsar una mayor bibliodiversidad y dar libertad a los docentes para elegir los textos que llevan a las aulas sin limitarse a un estricto alineamiento curricular.

Por su parte, Patricia López Zepeda, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y directora regional en Macmillan Education, vinculó el estancamiento del sector con la crisis educativa reflejada en los resultados de la prueba PISA, donde el 53% de los estudiantes mexicanos de 15 años demostró no comprender lo que lee ni lograr integrar información, reflexionar o evaluar argumentos en textos largos.