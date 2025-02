México, fuerte en el mercado del arte

Arranca la edición 21 de Zona Maco, con confianza y tranquilidad pese a la advertencia de Donald Trump de que en el plazo de un mes, Estados Unidos podría aplicar 25 % de aranceles a México.

Galeristas y creadores que participan en esta edición de la feria más importante de América Latina son conscientes de la situación, pero la incertidumbre no gana porque afirman que el mercado de arte mexicano es fuerte.

Este es el cuarto año consecutivo de la galería Hashimoto Contemporary, que tiene sede en Nueva York y San Francisco y regresa porque siempre tiene éxito de venta y para colocar a sus artistas en espacios mexicanos. “Es un mercado fuerte. Habrá que ver qué pasa, estamos esperando qué pasa”, dice Jennifer Rizzo, socia de la galería.

Rizzo explica que hasta ahora no ha sido un problema la posibilidad de aranceles y que no han entrado en pánico. “Es una situación reciente y está en proceso de desarrollo. No voté por él (Trump), pero es el presidente y hay que ver que hace”, agrega.

Aun así, pase lo que pase, para Rizzo no es una angustia el resultado que tengan en la feria, pues trajeron una apuesta fuerte: los dibujos del artista angelino Michael McGregor, quien es popular en Instagram por su serie de dibujos hechos en hojas de libretas de hotel. “Si no se vende aquí, encontraremos donde acomodarlo. Pero nos gusta mucho venir a México, es un mercado fuerte”, concluye Rizzo.

Para el artista mexicano Rodrigo Garrido, los aranceles no le presentan inquietud para la venta de sus obras de inteligencia artificial, valuadas en miles de dólares. “Son cosas que tienen que ser y suceder si quieres desenvolverte como profesional, desde pagar impuestos. Entonces, las cosas sí van a estar más difíciles, pero es lo que es”, declara Garrido, quien exhibe en el stand de la galería futureSelf.

Las obras de Garrido son realizadas con inteligencia artificial —fueron escasas las piezas en la feria que usaron esta herramienta, en comparación a la cantidad de pintura y arte textil exhibido—, que abordan el tema de las emociones y fueron expuestas en Laboratorio Arte Alameda el año pasado.