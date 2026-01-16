México llevará su mirada a la Berlinale

La armada mexicana que irá a la Berlinale el mes próximo está lista: serán siete producciones, entre cortometrajes y largometrajes, de ficción y documental, que asistirán al primer certamen considerado Triple A; es decir, de los más importantes del orbe.

En la sección Panorama están contempladas El jardín que soñamos, sobre un haitiano en la montaña, y Jaripeo, documental sobre relaciones gay en el universo de suertes de caballo. En Generation, dirigida a públicos jóvenes, está Chicas tristes, sobre violencia sexual a mujeres, y el cortometraje Cuando llegue a casa, con temática LGBT+.

Un hijo propio, con Armando Espitia y Ángeles Cruz, tendrá una función especial; al apartado Berlinale Shorts llegará Miriam, con Carla Condado. Por si fuera poco, en la sección Teddy, que galardona a lo mejor del cine de la comunidad LGBT+ habrá una proyección especial de ganadores, entre estas Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor.

“En Berlín presenté hace 10 años mi ópera prima y ahora regresar ya con cierta madurez. No digo que no esté emocionado y nervioso, eso nunca se quita”, apunta Joaquín del Paso, director de El jardín que soñamos.

Daniel Loustaunau, coproductor de Chicas tristes, encabezará un equipo de más de diez personas. “Creemos que el festival se enamoró de la película por su propuesta visual y su sensibilidad”, dijo.