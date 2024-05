México prefiere reír que llorar

Nunca antes habían confluido, en una misma semana, siete comedias mexicanas de estreno en salas de cine nacionales. Este género cinematográfico, que desde hace años domina la taquilla mexicana, es además cada vez más versátil, pues en su narrativa destacan historias románticas, de farsa, del absurdo o físicas, pero también verbales o dramáticas (dramedy).

“La comedia no implica un solo tipo de humor, no todo debe ser pastelazo y sarcasmo porque no todos nos reímos de lo mismo”, destaca Milka Ibáñez, directora general del Festival Internacional de Cine y Comedia 24 Risas por Segundo, que llega esta semana a las salas con media decena de títulos. “Hay risas para todos”, reitera sobre el evento, que inició este lunes y terminará el próximo domingo.

Para muestra, el también reciente lanzamiento comercial de Firma aquí, comedia romántica de un subgénero poco habitual: futurista. El filme, que se estrena en salas nacionales, protagonizado por Regina Blandón y Leonardo Ortizgris, se sitúa en un futuro cercano en el que la ciencia determina que el amor entre parejas solo puede durar cuatro años, razón por la que existe entre ellas un contrato por ese tiempo, tras el cual hay que separarse.

“Es una historia amorosa que comienza desde una traición, porque ella no quiere con él, pero él sí con ella”, adelanta Ortizgris, actor en las cintas Museo y Güeros. “Hay mucho de nosotros en las escenas de discusiones en cuanto a las dinámicas de pareja, de pronto ahí sacaba mi lado pasivo-agresivo y decía ‘ay, no, me estoy viendo’”, añade Regina.

El guión de Firma aquí, ópera prima de Enrique Vázquez, fue coescrito con su pareja y también cineasta María Torres (¿Conoces a Tomás?) y fue producido por Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones). “Es cuestionar desde la comedia lo que nos han dicho del amor, ¿qué tal si divorciarse debe ser lo normal?”, expresa el director.

Se tomaron elementos que todo mundo conoce, como el baile del cortejo en las especies animales para los personajes, aunque en la cinta es virtual, acorde a los tiempos. “Ese, como las taquerías en la calle, jamás desaparecerá”, apunta Vázquez sobre las referencias mexicanas contenidas en la cinta.

Firma aquí es la nueva apuesta nacional del género, en un año en que títulos como Noche de bodas, El rommie y Todas menos tú han reportado, cada una, más de medio millón de boletos vendidos. En México no hay cifras oficiales de cuántas historias del género se producen, pero un conteo de El Universal basado en listas proporcionadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) arroja la realización de casi 60 títulos desde 2021, tanto para cines como streaming, que representan la quinta parte de la producción global de ficción.

Esa visión se mostrará en el festival hasta el próximo domingo con seis títulos nacionales, la mitad de los recibidos para esta edición.