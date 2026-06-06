México, presente en consejo de Iber-Rutas

México asistió a la XIV Reunión del Consejo de Iber-Rutas, programa para el fortalecimiento de rutas de derechos e interculturalidad en la migración iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana (Segib). En representación de la Secretaría de Cultura del gobierno de México y su titular, Claudia Curiel de Icaza, acudió la directora general del Centro Cultural Tijuana (Cecut), Miriam García Aguirre, a la reunión celebrada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 2 al 4 de junio de 2026.

El Programa Iber-Rutas busca contribuir a la promoción de la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un espacio común para la protección de los derechos de los migrantes desde una perspectiva intercultural y tiene entre sus objetivos promover la cooperación internacional en el espacio iberoamericano a través de alianzas y convocatorias que benefician proyectos de las comunidades en territorio que reconocen a las personas en movilidad.

La sede del encuentro fue la Dirección Nacional de Cultura, perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay, institución encargada de diseñar, ejecutar y promover las políticas públicas culturales, así como los derechos culturales en todo el territorio uruguayo.

Proyectos

Participaron en esta reunión representantes de Argentina, Costa Rica, Chile, México y Uruguay, la investigación, formación y difusión de los procesos migratorios, fue la base conceptual que dio forma a esta XIV Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Iber-Rutas 2026.

Dos Convocatorias Iber-Rutas 2026 serán publicadas próximamente, una de estas es el Fondo de Ayuda Maleta Abierta. Proyectos Culturales: Arte Migrante en Iberoamérica, que estará abierta del 15 de junio al 3 de agosto de 2026 y estará otorgando apoyos por 2 mil 500 dólares a los 10 proyectos por seleccionar.

La otra convocatoria a difundirse será para el Concurso de Fotografía Danzas en Tránsito, misma que será abierta del 3 de agosto al 21 de septiembre de 2026 y que otorga premios hasta por mil 700 dólares en efectivo a las propuestas seleccionadas.

Estos proyectos deben destacar por su aporte positivo a la cultura Migrante y lograr revertir la mirada estigmatizante que se asocia con las personas en movilidad, así como contribuir a la disminución de las desigualdades de género o etnia entre los grupos migrantes.

Para conocer más y participar en las convocatorias de los concursos y programas de Iber-Rutas, se puede visitar su sitio oficial https://www.iberrutas.org/, así como seguirlo en sus cuentas oficiales de redes sociales en Facebook e Instagram.