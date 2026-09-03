México y Francia, siglos de relaciones

La exposición “Francia-México, 200 años de relación y amistad: resonancias, disonancias y contrapuntos”, inaugurada en la Biblioteca Vasconcelos, marca el inicio de las celebraciones por los dos siglos de relación entre México y Francia organizadas por el Institut Français d’Amérique Latine (IFAL), y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país.

La exhibición reúne más de un centenar de reproducciones fotográficas y de documentos, así como obras de arte, las cuales fueron desplegadas en 52 paneles en varias salas del recinto.

La muestra contó con el apoyo del Acervo Histórico Diplomático y la colaboración del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cerca), y hace una narración de las relaciones entre México y Francia, desde sus momentos más brillantes hasta los conflictos que han desatado confrontaciones y guerras.

“Queremos contar una historia sumamente rica entre dos culturas distintas, que se han atraído e inspirado mutuamente. Es una relación única, animada por una fuerza que no tienen las relaciones con otros países de América Latina”, dijo durante la inauguración el investigador Philippe Ollé-Laprune, curador de la muestra.

Hilo conductor

El eje de la exposición, detalló el curador, es la unión de la dimensión política y diplomática “con una historia de las ideas y de las estéticas, que toca los hitos y constantes encuentros y desencuentros de esta aventura compartida”.

“Hay una fascinación que México ejerce hacia los franceses, que tiene que ver con un mundo indígena, mágico, de imaginación, de fuerza y naturaleza, el universo prehispánico es un mundo que Francia va a imaginar en el Romanticismo, a veces de manera delirante”, explicó el investigador Philippe Ollé-Laprune.

El acercamiento a Francia del lado mexicano se sostiene desde el siglo XVIII en el terreno del pensamiento crítico, agregó el especialista: “Eso se traduce en el campo político; cabe que recordar que los dos son casi al mismo tiempo imperios y ambos son países que poco a poco buscan su sistema ideal de gobierno, una democracia, una República”.

El recorrido histórico de la muestra inicia en 1523, con el primer contacto documentado entre ambos mundos: el corsario francés Jean Fleury capturó dos carabelas que Hernán Cortés enviaba a España con tesoros, exhibidos en Francia en 1527, en la primera muestra europea de objetos prehispánicos.

Tres siglos después, México y Francia establecieron relaciones comerciales, antecedente de sus vínculos diplomáticos en 1830.

Exhibición

“Francia-México, 200 años de relación y amistad: resonancias, disonancias y contrapuntos” aborda episodios como la Guerra de los Pasteles y la llegada a México del emperador Maximiliano de Habsburgo, impulsada por Napoleón III. También recupera las cartas solidarias que Víctor Hugo dedicó a la resistencia mexicana durante la intervención francesa, tras la batalla de Puebla, incluida una dirigida a Benito Juárez y otra a los habitantes y defensores de la ciudad.

“Es un momento político bello, en el que Víctor Hugo dice que no es Francia quien los está atacando, sino un imperio que va en contra de los valores de Francia”, dijo el curador.