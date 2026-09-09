México y Unesco fortalecen cooperación

La secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, encabezó una reunión de trabajo con la subdirectora general de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Lidia Arthur Brito, para profundizar la cooperación entre México y el organismo internacional en materia de derechos culturales, patrimonio y culturas vivas, educación artística y formación cultural, así como en la protección de la vida cultural frente a emergencias.

La reunión se efectuó en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), en el Centro Histórico de la Ciudad de México, espacio dedicado al reconocimiento, preservación y transmisión de los saberes textiles de las comunidades del país y ubicado frente a la zona arqueológica del Templo Mayor.

Propósito

Durante el diálogo, Curiel de Icaza planteó que la cooperación cultural internacional debe partir del reconocimiento de la cultura como un derecho, fortalecer a las comunidades que crean, preservan y transmiten el patrimonio y traducirse en acciones concretas en los territorios.

“México ha sido pionero en construir políticas culturales desde el reconocimiento de los derechos culturales. Eso significa que las comunidades no son receptoras de la política pública: son protagonistas de sus historias, de sus saberes y de las decisiones sobre su vida cultural”, señaló.

En la sesión, se abordaron tres ámbitos prioritarios para profundizar el trabajo conjunto: la protección integral del patrimonio y las culturas vivas; la educación y la formación artística y cultural, y la capacidad de la cultura para contribuir a la recuperación comunitaria frente a emergencias.

En materia de patrimonio, se habló de la preservación de bienes, monumentos, acervos y del patrimonio cultural inmaterial, con énfasis en la participación de las comunidades que lo mantienen vivo y en la transmisión de sus conocimientos y saberes. En educación y formación cultural se analizaron posibilidades para fortalecer el intercambio de experiencias y ampliar las capacidades institucionales, vinculando la formación artística y cultural con el ejercicio de los derechos culturales.

Durante la reunión, la secretaria Curiel de Icaza planteó el interés de la Secretaría de Cultura en robustecer capacidades en los ejes que se abordaron. Por su parte, Lidia Arthur Brito destacó la posibilidad de llevar fuera de América Latina buenas prácticas desarrolladas en México y en la región, en particular las vinculadas con la diversidad cultural y lingüística.