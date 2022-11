René Franco dice que se habría guardado el incidente que tuvo el año pasado con Chumel Torres, de no ser porque el “influencer” lo compartió en su programa El pulso de la República, en el que dijo que no volvería a trabajar con el comunicador.

Durante el incidente ocurrido en la CONQUE, evento que ambos produjeron, hubo gritos y un desencuentros que pudieron terminar en algo mayor.

“El día que Chumel quiera venir conmigo a ver mi post mortem de producción, explico porque el que provocó ese griterío fue él; aquí hay dos niveles, él como productor cometió un error grave, gravísimo, que puso en peligro a la gente y que yo no iba a permitir, mi responsabilidad me lo impide”, declaró.

Esto, agrega Franco en entrevista, se resuelve entre productores y no públicamente. “Por el otro lado, Chumel es un medio y no sabe ser un medio porque se lleva las cosas de sus producciones a sus medios. Yo no he dicho hasta ahora cuál fue el error, pero hablé con personas de su producción, de mi producción y de la producción intermedia, y sí tengo el panorama completo.

“Si el señor quiere seguirlo llevando a los medios, entonces lo revelo en medios y les explico por qué el señor hizo una tontería enorme y puso en riesgo a su producción y a mí. La inexperiencia de Chumel como productor provocó eso”, aseveró.

El conductor y productor de La taquilla asegura que tiene experiencia en la realización de eventos, obras y programas, como Es de noche y ya llegué para Unicable durante 12 años, entre muchos otros.

“He producido con (Alejandro) Gou ‘Pegados, una comedia musical diferente’, ‘El sexo está en otra parte’ de Carlos Cuarón; yo produje la CONQUE, la convención de cómics y entretenimiento, y Chumel solo es una minúscula parte de la CONQUE, minúscula, lo fue y se le atendió bien, que el señor haya empezado a dar instrucciones fuera de programa por inexperiencia a mí me obliga a reparar el asunto y a pegar dos gritos, me obliga”, argumentó.

Su experiencia abajo y arriba del escenario le da las bases para establecer normas, y esto lo dice, asegura, con respeto a Chumel, como productor y como representante de un medio de comunicación.

“Yo no soy alguien que ande pegando gritos a lo estúpido. He sido actor y he tenido accidentes en los teatros, a mí me han caído varas en la cabeza, ha habido problemas. He estado a punto de fracturarme por un mal paso en ‘Una pareja con ángel’ por un sillón que no estaba en su lugar. Las producciones, conforme van creciendo, no son como el Youtube, no es tú y tres personas o 10 personas a las cuales controlas y que te hacen caso en todo porque tienes una camarita chiquita y editas todo; si no sabes hacer ‘live production’ de gran nivel, no cambies nada”, añadió.