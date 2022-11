La peor señora del mundo ha vivido varias historias

A Francisco Hinojosa no le querían publicar La peor señora del mundo, y todo porque decían que no era del tipo de literatura infantil que conectaría con los niños y que, al contrario, los iba a espantar. A 26 años de su nacimiento, el autor dice que es uno de los libros infantiles más vendidos.

“Los dictámenes del Fondo de Cultura Económica (FCE) fueron negativos, me dijeron que la obra no se podía publicar porque iba a espantar a los niños y al principio fue prohibida en escuelas”, recuerda el autor.

Hoy hace un recuento de todo lo que ha generado su libro: se ha convertido muchas veces en obra de teatro, ha sido representada con títeres, se ha convertido en película y recientemente se convirtió en un espectáculo multimedia de la mano de Librosvivos, una iniciativa de Rock & Libros con la que el autor, en su propia voz, cuenta esta historia acompañado de la Orquesta Basura, quienes hicieron un gran trabajo a la hora de poner música a Turambul.

“Nos adentramos en el libro, no solo es musicalizarlo, es convertirte en ese libro, ser la música, sentirte parte de Turambul. No sabíamos qué iba a pasar y cómo iba a funcionar. Para las personas que no han visto ‘La peor señora del mundo’ o algún espectáculo de Librosvivos no se imaginan qué pueden esperar porque no es algo tan común, pero es una experiencia nueva, los invitamos a que se adentren al mundo de esta historia, que vean cómo suena Turambul y qué se siente estar dentro de Turambul”, señaló.

“Yayo”, el responsable de la música, agregó: “Hubo un momento muy particular, cuando es el éxodo, al hacer la música me sentía triste y lloré un poco porque en lo personal uno siempre tiene que migrar porque no hay oportunidades y en este caso es forzada por alguien más, eso fue muy interesante, en la música hay momentos de alegría y de furia”.

Francisco Hinojosa agregó que con los años la obra ha cambiado mucho, y en el camino se ha llevado gratas sorpresas, como la vez en que representaron la obra en Chiapas y un promotor de lectura le dio un significado completamente distinto a la forma en la que él lo concibió.

“Antes (el promotor) decidió comentarlo con los niños y con la comunidad y dijo que era señora porque significa la guerra, la muralla significa el cerco mexicano, la paloma son los acuerdos de San Andrés, el viejito es el Consejo de Ancianos. Le dio una explicación zapatista a un libro que fue hecho antes del movimiento”, agregó.

Cuando Francisco hizo este libro, recuerda, fue porque tenía una vecina muy mala, y concibió la idea en venganza, pero no la escribió sino que algunos años después.