Mick Jagger interpretará a un malvado coleccionista de arte en la película The Burnt Orange Heresy, después de que hace casi 20 años actuó por última vez en The man from Elysian Fields.

La cinta de Sony Pictures Classics trata sobre cómo el personaje de Jagger convence a un periodista de que use una entrevista con un artista como una oportunidad para robar una de sus pinturas. Actúan Claes Bang y Elizabeth Debicki.