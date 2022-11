Interpretar demasiados personajes antagónicos le ha ocasionado a Sabine Moussier algunos problemas en la vida real. La actriz explica que personas con las que interactúa en el día a día se quedan con la imagen de que tiene la misma personalidad que en la pantalla, cuando en realidad no es así. Recuerda que en una ocasión ningún taxi la quería recoger; incluso un chofer le gritó pensando que era igual de mala que en las telenovelas.

“De repente el taxista me dijo una grosería, levantó el brazo para atrás. Creí que no iban a llegar nunca hasta que pasó una camioneta de Televisa y me pude subir. En esa ocasión tenía fracturada una pierna, iba a grabar, y tenía que llevar a mis hijos, pero no me querían levantar”, dice.

Otra de las memorias que vienen a su mente es cuándo, hace tiempo iba a comprar unos perros a sus hijos y desde un balcón le aventaron una piedra. Sabine hubiera querido que se quitara la imagen que tiene de mala, en el nuevo reality show en el que participó, Secretos de villanas, pero no será así. “Creo que voy a salir más villana todavía; la gente se queda con esa impresión, yo le doy gracias a Dios porque quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo”, comenta.

En el show que se estrenará el 20 de octubre por Canela TV, y en el que participan actrices como Aylín Mujica y Gaby Spanic, Sabine mostrará el ser humano que está detrás de las villanas que ha interpretado. “Hablaremos de nuestras cosas como tal, hay quienes nos soltamos más y quienes lo guardan para ellas, pero también es un show que se quedará en mi alma para siempre”.

Sabine asegura que se siente feliz cuando la gente se casa con la idea de que es villana, pero cuando conocen al ser humano que es ella, todo cambia.

En los próximos días tiene planeado empezar a grabar una nueva novela con la productora Lucero Suárez, compartiendo créditos con César Évora.