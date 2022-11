Cazzu ofrece concierto sentada

A cuatro meses de que Christian Nodal y Cazzu se hicieran novios, la cantante argentina encendió las alertas cuando, en uno de sus conciertos, prefirió ofrecer el recital sentada en una silla y no moviéndose de un lado a otro del escenario, como acostumbra, pues explicó que se sentía mareada y estaba evitando desmayarse, por lo que la audiencia gritó automáticamente: ¡Estás embarazada!”.

La relación entre Nodal y Cazzu parece ir viento en popa, pues desde que se les vio juntos por primera vez, en junio pasado, las muestras de afecto, los viajes y las publicaciones protagonizadas por la pareja no cesan. Además, pareciera ser que tanto los fans de la argentina como del mexicano aprueban esta relación, pues los apoyan ampliamente en sus redes sociales.

Han sido sus propios seguidores quienes han alentado los rumores de embarazo de Cazzu, luego que desde hace un par de semanas, la pareja fuera captada paseando en la natal Argentina de la intérprete de “Turra”, caminado de la mano y besándose afectuosamente.Sin embargo, los rumores de que Nodal y Cazzu esperarían un bebé se entibiaron cuando el músico del regional mexicano compartió un video en redes sociales, donde su pareja y un grupo de amigas están divirtiéndose durante una fiesta de alberca; en la publicación puede verse a Cazzu con un bikini negro, chapuceando bajo el agua, bromeando y bebiendo un trago, lo que descartaría la posibilidad de que se encuentre en periodo gestante.

Y aunque los rumores se había disipado, esta versión volvió a cobrar fuerza, después de que uno de los fans de la cantante compartiera un video de uno de sus conciertos más recientes, donde Cazzu tomó la decisión de interpretar sus éxitos sentada en una silla en medio del escenario, pues como indicó a las y los presentes no era un buen día para ella y no quería terminar desmayada en medio del suelo. “¿Dónde han visto una foto mía sentada en el show?”, conversa con sus fans para, posteriormente, contestarse a sí misma: “En ningún lado, no. Hoy tengo un día complicado, entonces no estoy saltado ni perreando ahí porque siento que uy me mareo”, explicó.

Fue por ello que la cantante de 28 años decidió ofrecer un concierto tranquilo, pues aseguró que su prioridad era terminar el show. “ Vamos a lograrlo y si me desmayo, no pasa nada, me voy a despertar les juro. Esperemos que no, porque mañana tipo viral: ‘la Cazzu desmayada’. Me esperan a que yo me despierte y terminamos el show, ¿Qué tal esta? Está buena”, concluyó.

Entre las reacciones del público, se escuchó como uno de sus fans gritó: “Estás embarazada”, pero la cantante hizo caso omiso al comentario y dio inicio al show.

Cazzu se presentará en México a finales del próximo mes y a principios de diciembre; el 27 de noviembre en Guadalajara y el 1° de diciembre en la CDMX; los boletos, que están a la venta oscilan entre los 700 pesos a los mil 300 pesos.