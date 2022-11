“Sí quiero hacer un álbum en español, pero les pido paciencia”, señaló la soprano Sarah Brightman, quien definitivamente se toma muy en serio el tema de los idiomas, ya que considera que es el reflejo de la cultura de cada país.

En cuanto a sacar un disco, completamente en español, detalló que no se siente todavía con el suficiente conocimiento para trabajar en una producción completamente en nuestro idioma. “Estoy trabajando en ello, he hablado con varios productores de América del Sur y creo que habrá un momento en que lo podré hacer”, declaró en conferencia de prensa, durante su reciente visita en la Ciudad de México.

La primera vez que la cantante inglesa vino a México fue en 1994, época en la que ofreció una serie de conciertos, para darse a conocer ante el público mexicano por recomendación de un amigo; en aquel momento uno de sus éxitos era “Time to say goodbye”. Cuando llegó al país, hace 27 años, -recordó- quedó sorprendida. “Me bajé del avión, sentí un sentimiento de apego, sentí familiaridad con el país porque me parece que es una cultura feliz, me gustan los colores de México, los que se reflejan en sus trajes típicos, los paisajes, las montañas, lo que reflejan sus películas”.

Le parece que la gente es muy profunda, espiritual y en cuanto a la comida le parece fabulosa, por lo que sabe que es un país muy diverso, en el que siempre hay una gran variedad de platillos para probar y elegir: “Siempre se pueden probar cosas muy diferentes, además también en nivel de ecosistemas se pueden encontrar bosques tropicales. Hay muchos sitios que, además, son patrimonio de la UNESCO; hay desiertos, áreas metropolitana”, detalló.

Además, consideró que a través de las amistades que ha forjado aquí se ha dado cuenta de que las personas en México son muy educadas y con un entendimiento amplio acerca del mundo, como también ocurren en la sociedad europea.

Detalles de sus shows en México

Brightman está en México porque dará varios conciertos en el país en los próximos días como parte de su gira “A starlight symphony”: el 21 en el Auditorio Metropolitano en Puebla y el sábado 22 en la Arena Ciudad de México.

Para esta gira, la intérprete de 62 años quiso regresar con un espectáculo que compensara la distancia que tuvieron que marcar, tanto ella como sus fans, por la pandemia del covid-19.

Aseguró que quiso tener una retrospectiva, es decir, incluir piezas con las cuales estuvieran familiarizados sus fans, de varios autores, algunas de ellas pertenece a su exesposo Andrew Lloyd Webber, sumado a una ambientación acorde a la temporada de Halloween y Día de Muertos. “Este espectáculo nos lleva a diferentes mundos, es un show misterioso, lo he presentado en Estados Unidos, aunque ha sido sencillo me siento complacida de estar en México”.