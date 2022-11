El barítono mexicano Eduardo Martínez Flores (Los Cabos, 2002) obtuvo el tercer lugar del Concurso de canto Fausto Ricci, así como un contrato para debutar con el papel de Silvio en Pagliacci en al menos cinco teatros de Italia.

Así lo detalló a Excélsior el cantante mexicano que, en 2021, fue premiado en concursos como el Internacional de Canto Linus Lerner y el Internacional de Canto Lírico Ottavio Ziino. “Es la primera vez que gano en un concurso internacional; es el tercer lugar e incluye un contrato para la ópera I Pagliacci, en la que interpretaré a Silvio en diferentes teatros de Italia”, detalló en entrevista el recitalista que actualmente estudia en la Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Entre los teatros confirmados donde cantará Martínez Flores se encuentran el Unione di Viterbo, el Mascagni en Chiusi, el Traiano en Civitavecchia, el Mancinelli en Orvieto y el Vespasiano en Rieti, aunque existe la posibilidad de que se sumen algunos más. “Estoy muy emocionado porque este año fue mi debut en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con Juan Diego Flores, y este mes acabo de participar en El Barbero de Sevilla. Además, el 15 de noviembre iniciaremos ensayos de Don Carlo, en el Teatro del Maggio, donde cantaré el papel de Deputati, con Francesco Meli como tenor titular; y en 2023 actuaré como Simone en la puesta de La finta semplice, de Mozart”, comentó vía telefónica desde Italia.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes cantantes que inician su carrera en el belcanto?

“Desde que empecé, siempre he tratado de hacer todo con cariño y mucho amor por el arte e ir tratando de tocar todas puertas y trabajar mucho. “Que se arriesguen, porque uno ya tiene el no antes de comenzar, y no sabes hasta dónde puedes llegar. Pienso que no hay que asumir que todo irá mal o bien, sino estar concentrado e ir tocando puertas, ir picando piedra”, explicó.

Y además de eso, abundó, “está el estudio, pues sea cual sea la actividad que quieran hacer, es importante estudiar, trabajar y mejorar todos los días, no corriendo, pero siempre dando un paso adelante y no frenarse ante los comentarios negativos, los cuales siempre habrá”.

Martínez Flores ha estudiado con el barítono Armando Piña e inició su carrera como corista en el Coro Polifónico de Los Cabos, Baja California Sur.