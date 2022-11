Yuri desaíra críticas del LGBT+

Yuri dice no tener miedo las críticas. La veracruzana ha decidido ignorar los comentarios que recibió de la comunidad LGBT+, que quiso hacerle ver que ha tenido actitudes homofóbicas.

“Mi forma de pensar no es lo mismo que mi forma de actuar, y creo que la gente no ha sabido diferenciar eso. Yo respeto a todos, incluso hasta a los ateos, me he sentado a la mesa con ellos”, menciona en entrevista. La intérprete de “Maldita primavera” ha externado en varias ocasiones su desacuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo, en especial debido a su religión cristiana.

Yuri ya se ha negado en diversas ocasiones a pedir disculpas pues considera no haber hecho daño a nadie con su opinión; e indica que solo tiene la mira puesta en el escenario, al que está por regresar en solitario. “Me siento muy atrevida, hacer una gira con colaboración es mucho más relajado, la responsabilidad no cae tanto sobre ti, además no hay ninguna ochentera que haga este tipo de cosas, soy una mujer de retos, nunca me ha gustado lo fácil”.

En su reciente plática con el youtuber Escorpión Dorado, la cantante externó su preocupación por haberse podido contagiar de VIH luego de advertir que tuvo una pareja homosexual, algo que fue criticado. Eso no le impidió lanzar su video “Euforia” con la bandera gay de fondo, acción por la que fue tachada como “hipócrita” y “oportunista” por decenas de usuarios en redes sociales.

Aun así, Yuri asegura que no le importa lo que se diga de ella, pues lo que implica es que su carrera sigue vigente. Admite que hoy, a sus 58 años, ya considera el retiro. “Pienso que Dios me va mandar la señal; en unos dos tres años le voy a bajar el volumen a mi show, haré de otro tipo, donde voy a cantar ranchero, boleros. Afortunadamente creo que como soy cantante tengo con qué sostenerme cuando el cuerpo no me dé”.

La cantante tendrá tres conciertos del 4 al 25 de noviembre, arrancando en la Arena Ciudad de México, pasando por la Arena Monterrey y el Auditorio Telmex, donde tiene preparado un show con “mucha parafernalia”, misma que, reconoce, se había mermado un poco debido a las giras colaborativas. “Perdí cancha, porque dejé de hacer cosas a las que estaba acostumbrada. Durante la pandemia la pasé bastante mal, tuve que meterle caña a esto, me prometí salir adelante porque soy una guerrera”, cuenta.

En tantos años de carrera, Yuri ha incursionado en distintos géneros y asegura que seguirá buscando más proyectos después de su gira Euforia. “Con Grupo Firme funcionó muy bien; buscaremos seguir haciendo cosas con artistas del regional mexicano”.