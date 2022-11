Corazones Malheridos

La película narra la historia de Cassie (Sofia Carson), aspirante a cantante, y Luke (Nicholas Galitzine), un marine. Son dos polos opuestos que, a pesar de sus diferencias, deciden pasar por el altar para así aprovecharse los beneficios que el ejército ofrece a los miembros del cuerpo y a sus esposas: seguro médico y más ingresos. Un suceso lo cambiará todo y hará que, poco a poco, se vayan conociendo y enamorando. Así, lo que había comenzado como una farsa se convertirá en una gran historia de amor. Pese a todo, deberán lidiar con sus problemas y asegurarse de que la Marina no descubra su mentira, ya que podrían terminar en prisión.

Aunque la cinta, que se puede ver en Netflix, parte de una premisa que es no muy habitual, también aborda otros temas con los que la audiencia se siente muy identificada. Tanto que son muchos espectadores que se preguntan si el filme está basado en hechos reales. Y la respuesta es que no, se trata de una adaptación de la novela Purple Hearts (que también es el nombre original de la cinta) de Tess Wakefield de 2017. Se trata del primer libro para adultos de la autora que hasta entonces escribía para un público juvenil. Eso sí, aunque no cuente un hecho verídico, sí introdujo luchas cotidianas en las que los televidentes se ven reflejados. Para su relato, Wakefield comenzó una profunda investigación sobre temas como las adicciones, algo que le ayudó a perfilar la historia de abuso de sustancias de Luke.

Por otro lado, en el caso de Cassie, una aspirante a cantante que trata de superar sus problemas financieros además de controlar su diabetes, la autora leyó mucha teoría musical y estudió cómo funciona el sistema de salud. Además, se entrevistó con muchos pacientes de diabetes para saber cómo es la enfermedad y cómo se enfrentan a ella. La protagonista es de origen puertorriqueño, por lo que Tess Wakefield se reunió con miembros de esta comunidad para saber de primera mano cómo se comportan en el ámbito familiar y cómo es su relación con sus padres. Algo que ha dejado reflejado en la diferencia de comportamiento de Cassie con su madre y en la de Luke con su padre, de quien está a punto de distanciarse.

¿De qué va Corazones Malheridos?

Cassie Salazar y Luke Morrow no podrían ser más diferentes. La avispada joven trabaja por las noches en un bar de Austin, Texas, para llegar a fin de mes mientras persigue su sueño de convertirse en cantante y compositor. Cabe destacar que los temas que Sofia Carson interpreta en la película han sido compuestos por ella misma. Luke es un aspirante del ejército, a punto de partir a una misión a Irak, que encuentra consuelo en la inquebrantable disciplina del servicio. Pero un encuentro casual en el bar de Cassie cambia el curso de vida de ambos.

Cassie se está ahogando en facturas médicas tras ser diagnosticada de diabetes. Cuando se encuentra con su viejo amigo Frankie (Chosen Jacobs), que ahora ha ingresaso en el ejército, le ofrece un trato: Se casará con él a cambio de un mejor seguro médico y podrán compartir el aumento de sueldo que supone crear una familia. Cuando Frankie se niega, su atractivo amigo Luke se ofrece casarse con Cassie en su lugar. Lo que ella no sabe es que él mismo tiene razones desesperadas para casarse. En esta historia de amor, Cassie y Luke deben dejar de lado sus diferencias para que se sientan como un verdadero matrimonio, aunque no todo sale como habían planeado.