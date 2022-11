Maribel Guardia, oriunda de Costa Rica, supo conquistarnos con sus trabajos en Como México no hay dos de 1981 o Aventurera en el 2009.

Con el tiempo Maribel Guardia decidió incursionar en otros ámbitos del entretenimiento como la conducción de televisión o el canto, e incluso estuvo en pareja con el cantante Joan Sebastián desde 1992 hasta 1996, y su relación fue muy mediática en ese entonces.

¿Por qué finalizó la relación de Maribel Guardia y Joan Sebastián?

Maribel Guardia decidió separase de Joan Sebastián cuando descubrió que el cantante le era infiel. La ex Miss Universo aseguró que se enteró del engaño a través del programa de televisión Ventaneando. En aquel entonces estaba Juan José Pepillo Origel en el equipo de Pati Chapoy y fue él quien dijo que vio a Joan Sebastian en un bar con la actriz Arleth Terán. “Tengo unos recuerdos muy tristes de ‘Ventaneando’ porque justamente cuando me puso el cuerno Joan yo me enteré por ‘Ventaneando’ porque aparte lo dijeron en vivo, yo estaba con Joan, ahí fue cuando terminé con él”, recordó Maribel Guardia hace un tiempo.

Maribel asegura que luego de conocer la noticia le pidió a Joan Sebastián que se fuera de su casa. “Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pues yo no estaba dispuesta a perdonar una infidelidad y sabía que ese era el fin de mi matrimonio”, dijo la modelo. “Le dije que se fuera de la casa y nunca más volvimos. Entonces, tengo recuerdos realmente dolorosos, de cuando dieron la noticia que Origel dijo que lo había visto la noche anterior con Arleth Terán en un antro”, dijo Maribel Guardia.

¿Qué dijo Pepillo Origel sobre esta situación?

Pepillo Origel dijo que vio a Joan Sebastian y Arleth Terán en una situación muy comprometedora en un bar. “Voy a un bar en el Centro Histórico y ahí arrinconado vi a Joan Sebastian con una chava muy guapa (...) Total ya que entonces lo veo y ya vengo y cuento aquí (en ‘Ventaneando’) dije: ‘¿Qué creen? Me encontré a Joan Sebastian con Arleth Terán’. Maribel estaba viendo el programa, fue al clóset de él y le sacó todas las botas y los chalecos que tenía”, contó.