Julio César quiere ayudar a Eduin Caz

Si bien es cierto que el tema del alcohol es bastante común para Grupo Firme, el comportamiento y su mal manejo del alcohol lo han puesto en aprietos. Hace unas semanas, tanto el cantante como su hermano, Jhony Caz, sufrieron un par de accidentes en el escenario debido a su estado etílico, además de que algunos empresarios empezaron a pedirles que controlaran el flujo de los tragos en sus conciertos o dejarían de contratarlos.

Además del ámbito laboral, Caz padece de algunos problemas de salud que podrían agravarse por su frecuente consumo de alcohol. Aunque al parecer esto no tiene nada preocupado al intérprete de “Ya supérame”, sus fans que han comenzado a preguntarse si esta situación se le está saliendo de control; incluso hay quienes han empezado a hablar sobre un supuesto alcoholismo.

Hasta el momento, Eduin no ha confirmado tener ningún tipo de dependencia, pero si hay alguien que sabe sobre adicciones es el exboxeador Julio César Chávez, es por ello que mandó un mensaje al cantante y hasta lo aconsejó para que se aleje de la bebida. Sin ningún reparo, el exboxeador aseguró que podría tratarse de un tema de ego, pues Caz es el artista mexicano más famoso en la actualidad: “A veces uno pierde el piso y desafortunadamente después cuando estás bien hundido, cuando tocas fondo, es cuando realmente se reconoce. Mientras no toque fondo una persona, no lo va a reconocer”, dijo en declaraciones retomadas por el programa Venga la Alegría.

Asimismo, aseguró que está dispuesto a ayudar a todo aquel que lo necesite, a través de sus clínicas de rehabilitación, incluyendo al intérprete: “Las clínicas están abiertas para cualquiera que tenga un problema de adicción, solamente que pida la ayuda”.

Orgulloso de la recuperación del junior

En otros temas, también habló sobre el estado de salud de su hijo Julio César Chávez Jr., quien desde hace ocho meses se encuentra internado y luchando contra su adicción al alcohol y las drogas.

Chávez reconoció que la recuperación de su hijo va tan bien que es muy probable que el próximo mes ofrezca una conferencia de prensa para platicar sobre sus futuros proyectos.